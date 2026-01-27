배민, 스타트업 육성 사업 본격화…‘배민스타트업스퀘어’ 가동

우아한형제들은 26~27일 경기도 성남 제2판교테크노밸리에서 ‘2026 배민스타트업스퀘어 이그니션 데이’를 열고 스타트업 지원 사업을 본격 추진한다고 27일 밝혔다. 행사에는 공동 운영 파트너사와 입주 기업 관계자들이 참석해 운영 방향과 협력 체계를 공유했다.

배민스타트업스퀘어는 제2판교테크노밸리 신사옥 일부를 스타트업 지원 공간으로 활용하는 사업이다. 우아한형제들은 해당 공간을 입주 기업과 지원기관에 10년간 무상 임대해 임대료 부담을 낮추고, 성장 단계별 지원 프로그램을 제공하겠다는 방침이다.

우아한형제들은 2024년 3월 2천억원 규모 사회적 투자를 추진하겠다고 밝히며 스타트업 육성을 주요 목표로 제시한 바 있다고 덧붙였다.

우아한형제들은 스타트업 지원을 위해 4개 분야, 총 13개 전문 파트너사와 협력한다고 밝혔다. 운영·엑셀러레이팅(벤처스퀘어, 경기창조경제혁신센터, 스파크랩, 인앤아웃코퍼레이션), 투자·금융(큐네스티, 가이아벤처파트너스, 유진투자증권), 법률·특허(법무법인 디엘지, 제이커브 법률사무소, 특허법인 아이퍼스), 네트워킹·교육(코리아스타트업포럼, 순천향대 창업지원단, 삼일회계법인) 등으로 구성됐다.

입주 스타트업은 AI, 푸드테크, 친환경, 핀테크, 로봇·드론, 바이오, 콘텐츠 등 분야의 50여곳이 입주를 확정했으며, 회사는 2월 말까지 순차 입주를 마칠 예정이라고 밝혔다.

올해는 공동 IR 데모데이, 전문 세미나, 법률 상담 등 지원 프로그램을 운영한다. 우아한형제들은 4월 중 ‘AX(AI 전환) 교육’과 CX(고객경험) 교육을 진행하고, 모기업 딜리버리히어로와 협력해 유럽 등 해외 진출 연계도 추진하겠다고 했다.

김중현 우아한형제들 지속가능경영센터장은 “공간 제공을 넘어 파트너사들과 함께 실질적인 성장을 견인하는 육성 생태계를 만들겠다”고 말했다.