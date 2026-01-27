CJ제일제당 ‘퀴진케이’, 영셰프 네트워킹 ‘닷츠데이’ 개최

CJ제일제당은 한식 인재 발굴·육성 프로젝트 ‘퀴진케이(Cuisine. K)’가 서울 용산구 이태원 케이브하우스에서 네트워킹 행사 ‘2026 퀴진케이 닷츠데이’를 열었다고 27일 밝혔다. 행사에는 1~3기 알럼나이 셰프와 업계 관계자 등 150여 명이 참석했다.

닷츠데이는 젊은 셰프들의 성장과 교류를 지원하는 연례 행사로, 퀴진케이는 행사에서 향후 운영 방향과 육성 체계를 공유했다. CJ제일제당은 퀴진케이가 셰프 커리어를 ‘도전-성장-확장’ 단계로 나눠 맞춤형 프로그램을 제공하는 구조라고 설명했다.

‘도전’ 단계에서는 마스터클래스, 한식 파인 다이닝 실습(K-스타쥬), 요리대회 등을 통해 기본기를 다지고, ‘성장’ 단계에서는 팝업 레스토랑 운영 등 실전 경험을 제공한다. ‘확장’ 단계는 해외 프로그램을 통해 활동 범위를 넓히는 과정으로, 회사는 지난해 홍콩 팝업 레스토랑과 유럽 3개국(영국·독일·스페인) 쿠킹클래스, 영국·인도네시아 요리대회 등을 진행했다고 밝혔다.

관련기사

(사진=CJ제일제당)

올해는 한식 전문성 강화와 해외 활동 확대를 동시에 추진한다는 계획이다. CJ제일제당은 한식 R&D 프로그램 ‘퀴진케이 살롱’을 본격 운영해 영셰프들의 연구·개발 역량을 키우고, 해외에서 활동 중인 한식 셰프와 협업하는 ‘코리안 셰프 시리즈’를 통해 팝업·쇼케이스를 진행할 예정이라고 밝혔다. 글로벌 쿠킹클래스도 준비 중이며, 활동 반경은 상하이·뉴욕 등으로 넓힌다는 방침이다.

박소연 CJ제일제당 Hansik245 팀장은 “영셰프들의 도전과 성장 이후까지 함께 설계하는 파트너가 되겠다”며 “세계 무대에서 활약할 기회를 확대하겠다”고 말했다.