CJ제일제당 ‘퀴진케이’, tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’ 팝업 열어

CJ제일제당의 차세대 한식 셰프 양성 프로젝트 ‘퀴진케이(Cuisine.K)’ 가 tvN 인기 드라마 ‘폭군의 셰프’ 와 협업해 드라마 속 궁중요리를 직접 맛볼 수 있는 체험형 팝업 레스토랑을 연다.

CJ제일제당은 오는 11월 2일부터 4일까지 사흘간 서울 강남구 ‘퀴진케이 레스토랑’에서 폭군의 셰프, 연지영의 한 상 스페셜 팝업을 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 팝업은 드라마 속 궁중 미식 세계를 실제로 구현한 공간으로, 전 좌석이 무료로 제공된다. 고객은 28~29일 캐치테이블 앱에서 진행되는 무료 래플 이벤트를 통해 응모할 수 있으며, 30일 오후 3시 당첨자가 발표된다.

(사진=CJ제일제당)

팝업의 콘셉트는 ‘타임슬립(시간여행)’. 방문객은 왕과 셰프가 교감하는 드라마의 시공간으로 이동해 왕좌에 앉아 수라상을 직접 맛보는 색다른 경험을 하게 된다. 공간 곳곳에는 드라마에 실제 사용된 소품과 세트 일부를 재현, 관람형과 체험형 요소를 결합한 독특한 분위기를 연출했다.

메뉴는 궁중 요리를 현대적으로 재해석한 7코스 한식으로 구성됐다.

▲다시마부각 육회·한입 슈니첼&우엉튀김 ▲완두콩 포타주 ▲된장 파스타 ▲압력솥 오계탕 ▲비프 부르기뇽 ▲고추장버터비빔밥 ▲흑임자 마카롱&차 등으로, 드라마 속 셰프 연지영이 폭군에게 선보였던 요리를 퀴진케이 영셰프들이 새롭게 재구성했다.

이번 팝업에는 이경원 셰프를 비롯한 심혁·김건희·이경운·김지연 셰프 등 퀴진케이 소속 영셰프 5인이 참여하며, 드라마 요리 자문을 맡았던 신종철 앰버서더 서울 풀만 호텔 총괄 셰프가 멘토로 참여해 현장 운영을 지도한다.

‘퀴진케이 팝업 레스토랑’은 강남 선릉에 위치한 한식 전문 팝업 공간으로, 차세대 셰프들이 자신만의 메뉴와 스토리를 선보일 수 있도록 3~4개월 주기로 테마와 셰프를 교체하며 운영되고 있다.

CJ제일제당 박소연 Hansik245팀장은 “이번 팝업은 젊은 셰프들의 창의성이 더해진 드라마 속 요리를 실제로 경험할 수 있는 K-푸드와 K-콘텐츠의 협업 사례”라며, “퀴진케이 셰프들에게는 실전 경험을, 관람객에게는 새로운 한식의 매력을 전할 뜻깊은 기회가 될 것”이라고 말했다.