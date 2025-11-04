CJ제일제당, ‘햇반 라이스플랜’ 라인업 확대…저속라이프 트렌드 이끈다

CJ제일제당이 ‘햇반 라이스플랜’의 제품 라인업을 대폭 확장하며 저속라이프(저속식단·슬로우라이프) 트렌드 확산에 속도를 낸다.

CJ제일제당은 4일 ‘햇반 라이스플랜’ 볶음밥·주먹밥·죽 신제품 총 7종을 새롭게 출시했다고 밝혔다. 지난해 말 첫선을 보인 ‘햇반 라이스플랜’은 출시 1년이 채 되지 않아 누적 판매량 1천만개를 돌파하는 등 빠르게 성장하며 저속식단 대표 브랜드로 자리잡았다.

이번 신제품은 ‘햇반 라이스플랜’이 처음 선보이는 냉동 제품으로, 정희원 박사의 저속식단 레시피를 바탕으로 개발됐다. CJ제일제당이 30년 가까이 쌓아온 햇반의 기술력과 노하우를 활용해 파로·현미·귀리 등 잡곡 본연의 풍미와 영양을 살린 것이 특징이다.

햇반 라이스플랜 제품.(사진=CJ제일제당)

볶음밥 제품은 ‘닭가슴살 현미귀리 김치볶음밥’과 ‘닭가슴살 갈릭볶음밥’, 주먹밥 제품은 ‘파로곤약 닭갈비 주먹밥’과 ‘파로곤약 청양고추 주먹밥’으로 구성됐다. 모두 닭가슴살을 사용해 고단백 식단관리에 적합하며, 간편 조리가 가능해 바쁜 현대인을 위한 건강식으로 제격이다.

죽 제품도 함께 출시됐다. ‘파로녹두닭죽’, ‘귀리소고기죽’, ‘파로통곡물죽’ 등 3종으로, 파우치형과 용기형 두 가지 형태로 선보인다. ‘파로녹두닭죽’과 ‘귀리소고기죽’은 통곡물과 닭고기·소고기를 조합해 깊은 맛과 풍부한 영양을 동시에 갖췄으며, ‘파로통곡물죽’은 한 그릇(420g)에 바나나 4.9개 분량의 식이섬유가 들어있는 고식이섬유 제품이다.

CJ제일제당 관계자는 “최근 모든 끼니를 저속식단으로 구성하고자 하는 소비자들이 늘어나고 있다”며 “이번 라인업 확장은 소비자의 선택 폭을 넓히기 위한 것으로, 햇반 라이스플랜을 통해 일상 속에서 쉽게 저속라이프를 실천할 수 있길 바란다”고 말했다.