[프로필] 윤석환 CJ제일제당 대표이사

CJ그룹은 2026년 CEO 인사를 17일 선제적으로 단행해 윤석환 CJ제일제당 바이오사업부문 대표를 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

윤 대표는 바이오 남미사업담당, 글로벌 마케팅담당, 기술연구소장 등을 거치며 글로벌 사업 운영과 전략, R&D 등 전 분야에서 역량을 입증해왔다.

지난 2023년부터는 CJ제일제당 바이오사업부문 대표로서 경영자적 전략 인사이트를 발휘하며 성과를 거둬, 그룹 전체를 이끌 적임자로 낙점됐다.

윤 대표는 건강상의 이유로 사의를 표명한 강신호 부회장의 뒤를 이어 CJ제일제당을 이끌게 됐다.

다음은 윤석환 대표이사의 주요 약력이다.

▷ 주요 경력

▷ CJ제일제당 바이오사업부문 대표

▷ CJ제일제당 바이오 기술연구소장

▷ CJ제일제당 바이오 글로벌 마케팅담당

▷ CJ제일제당 바이오 남미사업담당

