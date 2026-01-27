안전자산 선호에 금값 사상 최고치…5100달러 돌파

금값이 온스당 5천100달러를 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 지정학적 불확실성이 확대되면서 안전자산 선호가 강해진 영향으로 풀이된다.

로이터통신에 따르면 26일(현지시간) 현물 금값은 장중 한때 온스당 5천110.50달러까지 치솟았다. 금값은 최근 일주일 동안 연속으로 사상 최고치를 경신했으며, 올해 들어서만 18% 이상 상승했다.

시장에서는 금값 급등 배경 중 하나로 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 인한 불확실성을 꼽고 있다. 트럼프 대통령은 지난주 그린란드 병합을 위해 유럽에게 압박 카드로 제시했던 관세 부과 방침을 철회했다.

관련기사

금 이미지. (사진=챗GPT)

카일 로다 캐피털닷컴 선임 시장 분석가는 “최근 금값 상승의 촉발 요인은 트럼프 행정부의 변덕스러운 의사결정으로 인해 미국 자산에 대한 신뢰가 흔들린 데 있다”고 분석했다. 그는 이어 “트럼프 행정부로 인해 기존 질서가 근본적으로 훼손되면서 투자자들이 사실상 유일한 대안으로 금을 선택하고 있다”고 덧붙였다.

한편 금값은 지난해 64% 급등하며 1979년 이후 최대 연간 상승률을 기록했다. 안전자산 수요 확대와 미국 통화정책 완화, 중국을 비롯한 각국 중앙은행의 적극적인 금 매입, 상장지수펀드(ETF)로 사상 최대 자금 유입이 맞물린 결과다.