금값 또 사상 최고치…골드만삭스·UBS "더 오른다"

국제 금 가격이 온스당 4천900달러를 돌파하며 또 사상 최고치를 경신했다고 야후 파이낸스 등 외신들이 22일(현지시간) 보도했다.

이날 골드만삭스 분석가들은 민간 투자자들의 강력한 수요가 금값 상승을 부추기고 있다며 금 가격 목표치를 상향 조정했다.

골드만삭스는 보고서에서 “우리가 지적했던 주요 상승 요인, 즉 민간 부문의 금 투자 다각화가 현실화되기 시작했기 때문에 2026년 12월 금 가격 전망치를 온스당 5천400달러(기존 4천900달러)로 상향 조정한다”고 밝혔다.

분석가들은 포트폴리오 다변화를 위해 금을 매수해온 민간 구매자들이 올해는 매도에 나서지 않을 가능성이 크며, 이는 가격 상승 흐름을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 내다봤다.

2023년과 2024년 금값이 상승한 것은 중앙은행들의 금 매입 영향이 컸다. 하지만 골드만삭스는 "연준의 금리 인하로 기관 투자자들이 전통적인 금 현물 상장지수펀드(ETF) 매입에 나서면서 제한된 금 보유량을 놓고 민간 투자자들과 경쟁이 심화됐다"고 분석했다. 이에 따라 2025년 이후 금값 상승 속도가 더욱 빨라졌다는 설명이다.

화폐 가치 절하 우려도 금값 상승의 배경으로 꼽혔다. 고액 자산가들이 실물 금 매입을 확대하고, 투자자들의 콜옵션 행사도 추가적인 상승 동력을 제공한 것으로 분석됐다. 골드만삭스는 “민간 투자자들이 지속적인 글로벌 정책 불확실성으로 인해 투자 포트폴리오를 더욱 다각화할 가능성이 크기 때문에 여전히 상승 쪽으로 크게 기울어져 있다고 본다”고 밝혔다.

금 가격은 올해 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포와 트럼프 대통령의 그린란드 관세 위협 등 주요 지정학적 사건이 발생할 때마다 상승세를 보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일 그린란드와 관련한 ‘미래 합의의 틀’이 마련됐으며, 유럽 국가들에 대한 관세 정책은 시행되지 않을 것이라고 밝혔다. 이에 금 선물 가격은 21일 밤 한때 하락했지만 이후 다시 반등하며 상승 흐름을 이어갔다.

금 가격은 올해 들어 약 11% 상승했으며, 2025년 이후 거의 65%에 달하는 상승세를 이어가고 있다.

한편 UBS 분석가들은 "지정학적 위험이 심화될 때 귀금속의 가치가 다시 한번 입증됐다”고 밝히며, 금 가격 전망치를 온스당 5천 달러로 제시하며, 지정학적 긴장이 다시 고조될 경우 5천400달러까지 상승할 가능성이 있다고 전망했다.