금값, 온스당 5천 달러 첫 돌파…은 가격도 급등

국제 금 가격이 사상 처음으로 온스당 5천 달러를 돌파하며 급등세를 이어갔다고 블룸버그 통신이 26일 보도했다.

보도에 따르면, 금 가격은 이날 오전 7시 22분(싱가포르 기준, 한국 시간 8시22분) 온스당 5,029.05달러로 0.8% 상승했다. 은 가격은 1.7% 오른 104.9148달러를 기록했다. 팔라듐 가격은 상승한 반면, 백금은 하락했다.

사진=픽사베이

이번 금값 급등은 도널드 트럼프 미국 대통령이 국제 관계 재편에 나서면서 시장 불확실성이 커진 데 따른 것으로 분석된다. 이 때문에 투자자들이 국채와 통화에서 자금을 빼내 안전자산으로 이동하고 있다고 외신들이 전했다.

금값은 지난 주에도 달러 약세에 힘입어 8.5% 상승한 바 있다. 미국 달러화의 주요 지표인 블룸버그 달러 현물 지수는 1.6% 하락하며 5월 이후 최대 주간 하락폭을 기록했고, 달러 약세로 구매자들에게 금과 은이 매력적인 투자처로 부각됐다.

최근 몇 주 동안 미국 행정부의 미 연방준비제도(Fed) 독립성 훼손, 그린란드 합병 위협, 베네수엘라 군사 개입 등이 겹치며 시장을 불안하게 만들었다. 이러한 불확실성이 확대되면서 금의 안전자산으로서 매력은 더욱 강해졌다는 평가다.

퍼스트 이글 투자운용의 포트폴리오 매니저 맥스 벨몬트는 "금은 신뢰의 반대"라며, "예상치 못한 인플레이션, 시장의 예상치 못한 하락, 지정학적 위험의 고조에 대한 헤지 수단"이라고 덧붙였다.