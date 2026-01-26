컴투스, ‘애니메 재팬 2026’ 참가…글로벌 애니메이션 팬덤 공략

컴투스(대표 남재관)가 오는 3월 28일부터 29일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 종합 애니메이션 전시회 ‘애니메 재팬 2026’에 참가한다. 이번 참가를 통해 컴투스는 글로벌 애니메이션 팬덤과 직접 소통하며 시장 공략을 가속화할 방침이다.

애니메 재팬은 지난 2014년부터 매해 3월 개최되는 일본 최대 규모의 애니메이션 전시회로, 매회 10만 명 이상의 관람객이 찾는 행사다. 전 세계 애니메이션과 게임, 완구 업체들이 한자리에 모여 신작 발표, 성우 무대, 한정 굿즈 판매, 게임 체험 등 다양한 이벤트를 선보인다.

컴투스는 이번 행사에서 단독 부스를 마련하고 일본의 인기 애니메이션 IP를 활용한 신작 2종을 소개한다. 먼저 '도원암귀 크림슨 인페르노'는 인기 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 한 턴제 RPG다. 애니메이션의 스토리와 캐릭터 설정을 살리는 동시에 3D 그래픽과 박진감 넘치는 전투 연출을 구현한 것이 특징이다.

또 다른 기대작인 '가치아쿠타 The Game(가제)'은 최근 주목받는 애니메이션 '가치아쿠타'를 바탕으로 한 서바이벌 액션 RPG다. 특유의 카툰풍 그래픽과 그래피티 감성을 담아 역동적인 액션을 콘솔과 PC 환경에서 즐길 수 있도록 제작 중이다.

컴투스는 애니메 재팬 2026 참가를 계기로 IP 기반 게임 라인업을 집중적으로 소개하며 신규 팬층을 확대해 나갈 계획이다. 아울러 국내외 인기 애니메이션 및 게임 IP 기반 타이틀의 서비스를 강화하고 글로벌 팬덤과의 접점을 넓혀 시장 저변을 확장해 나간다는 전략이다.