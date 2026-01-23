컴투스 '아이모', 메인 퀘스트 '등대의 풍랑(下)' 공개

컴투스(대표 남재관)는 모바일 MMORPG '아이모'에 정기 업데이트를 통해 메인 퀘스트 '등대의 풍랑(下)'를 공개했다고 23일 밝혔다.

등대의 풍랑(下)는 시작레벨 20 이상 이용자라면 누구나 라노스 성·시라스 성 내부와 등대던전 3·4층 등을 배경으로 펼쳐지는 신규 에피소드를 즐길 수 있다. 임무 완료 시 육성에 유용한 명성의 증표를 획득 가능하다.

이번 업데이트를 통해 다음 시즌부터 대규모 길드 대전 콘텐츠인 '이노티아 워'를 가네샤 서버에서도 신청할 수 있다. 가네샤는 한국어·영어·일본어·중국어(번체)를 동시 지원하고 실시간 번역 기능을 갖춘 아이모 최초 글로벌 통합 서버다.

또 최근 출시된 신규 직업 '무도가' 모자 제작 및 염색 이벤트를 실시한다. 몬스터 사냥으로 얻은 툴레의 깃발 조각을 하윤의보답상자 또는 노랑무도가모자로 교환 가능하다. 제작한 모자는 도감에도 등록 가능해 수집 재미를 더했다.

모험을 돕는 강력한 '환상의 무기' 이벤트도 함께 준비했다. 다음달 5일까지 플레이를 통해 획득한 환상의 정수를 이벤트 기간 동안만 사용 가능한 무기 또는 주문서로 교환할 수 있다. 특히 이번 이벤트에는 무도가 전용 무기인 환상의너클까지 포함됐다.

이 외에도 아바돈의 장비 스탬프 패키지를 기간 한정으로 선보인다. 인기 코스튬인 칠흑의 혼돈 무기 및 등 장식도 상점에서 다시 판매한다.

아이모는 2006년 서비스를 시작한 국내 최초 모바일 MMORPG로, 아기자기한 픽셀 아트와 특유의 레트로 그래픽 감성, PvP 및 협동 플레이 등 다양한 콘텐츠를 선보여 왔다.