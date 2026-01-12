컴투스 ‘서머너즈 워’, 2026년 이스포츠 개막…한일 슈퍼매치 가동

컴투스(대표 남재관)는 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)’의 2026년 첫 공식 대회인 ‘서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2026(이하 한일 슈퍼매치)’의 참가자 모집을 완료하고 대회 준비에 돌입했다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 오는 2월 온라인 예선을 거쳐 3월 일본에서 오프라인 본선이 개최된다.

‘한일 슈퍼매치’는 2023년 신설된 양국 공식 라이벌전으로, 현재까지 한국 팀이 2회 연속 우승을 기록 중이다. 컴투스는 지난해 12월 16일부터 지난 5일까지 참가자를 모집했으며, ‘SWC2025’ 성적에 따라 한국 대표 ‘SCHOLES’와 일본 대표 ‘TAKUZO10’이 본선 직행권을 획득했다.

컴투스 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025' 월드 파이널 현장.

상반기 한일 슈퍼매치 이후 하반기에는 글로벌 이스포츠 대회인 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)’이 10회째를 맞는다. SWC는 2023년 역대 최다 참가자인 5만 8천여명을 기록했으며, 지난해 프랑스 파리 월드 파이널을 통해 글로벌 흥행력을 입증한 바 있다.

컴투스는 올해 대회를 역대 최대 규모로 구성해 전 세계 이용자들이 소통하는 축제의 장으로 만든다는 계획이다.

컴투스는 이스포츠를 통해 글로벌 이용자와의 접점을 강화하고 ‘K-게임’의 위상을 높일 방침이다.

컴투스 관계자는 "올해도 이스포츠 대회를 통해 온·오프라인을 잇는 즐거움을 선사하고, 글로벌 이용자들과의 스킨십을 강화하며 K-게임의 위상을 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.