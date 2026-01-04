컴투스, 일본 대형 애니 IP로 글로벌 서브컬처 시장 공략

컴투스(대표 남재관)가 전 세계 서브컬처 팬덤을 겨냥한 일본 대형 애니메이션 IP(지식재산권) 라인업을 공개하며 글로벌 시장 공략에 나선다. 강력한 팬덤을 보유한 원작에 글로벌 서비스 운영 역량을 더해 시장 확장에 탄력을 붙인다는 구상이다.

현재 컴투스는 애니메이션 ‘도원암귀’와 ‘가치아쿠타’를 원작으로 한 신작 개발에 역량을 집중하고 있다. 남재관 컴투스 대표는 지난 2일 신년사를 통해 "2026년은 그동안 축적해온 경험과 준비가 실행으로 이어지는 해가 될 것"이라며 "유력 IP 기반의 신작을 통해 세계 시장에서 우리의 역량을 크게 펼쳐가겠다"는 포부를 밝혔다.

가장 먼저 주목받는 프로젝트는 TV 애니메이션 ‘도원암귀’를 기반으로 개발 중인 ‘도원암귀: 크림슨 인페르노’다. 모모타로 설화를 현대적으로 재해석한 원작의 세계관을 바탕으로 하며, 3D 그래픽 기반의 전투 액션과 역동적인 연출을 통해 조작의 손맛을 강조했다.

컴투스 '도원암귀 크림슨 인페르노'.

지난해 ‘도쿄게임쇼 2025’에서 단독 부스로 공개되어 현지 팬들의 높은 관심을 받았으며, 현재 모바일과 PC 플랫폼 모두에서 즐길 수 있는 최적화된 크로스플레이 환경 마련에 박차를 가하고 있다.

함께 준비 중인 기대작 ‘가치아쿠타: 더 게임(가제)’은 슬럼가 소년 루도가 차별과 억압에 맞서 싸우는 배틀 액션 애니메이션을 원작으로 삼았다. 카툰풍 그래픽과 스타일리시한 작화를 살린 서바이벌 액션 RPG로 개발 중이며, 콘솔과 PC 환경에 최적화된 액션을 구현하고 있다. 출시 플랫폼은 플레이스테이션 5, 엑스박스, 스팀 등을 예정하고 있다.

컴투스 '가치아쿠타: 더 게임(가제)’

특히 컴투스는 단순한 라이선스 계약을 넘어 코단샤 원작 애니메이션 제작위원회에 직접 참여하는 방식을 택했다. 원작 IP가 지닌 세계관과 콘텐츠의 매력을 다방면으로 확장하여 글로벌 경쟁력을 확보하겠다는 포석이다. 이는 IP 로열티 측면에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 관측된다.

컴투스는 올해 이러한 일본 애니메이션 IP 신작과 더불어 자체 IP의 지속적인 확장을 통해 중장기 성장 동력을 다각도로 확보할 방침이다.

남 대표는 "컴투스의 가장 큰 자산인 임직원들의 고민과 노력이 더해져 다시금 성공의 결실을 이뤄내는 한 해가 될 것"이라고 강조했다.