남재관 컴투스 대표 "2026년은 축적한 경험·준비가 실행으로 이어지는 해"

남재관 컴투스 대표이사가 2026년을 그동안 쌓아온 경험과 준비를 바탕으로 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 내는 해로 정의했다. 남 대표는 2일 신년사를 통해 "2026년은 그동안 축적해온 경험과 준비가 실행으로 이어지는 해가 될 것"이라며 "세계 시장에서 우리의 역량을 크게 펼쳐가겠다"는 포부를 밝혔다.

지난 2025년에 대해서는 대내외적인 어려움 속에서도 핵심 IP의 경쟁력을 확인한 시기라고 진단했다. 시장 경쟁 심화로 인해 아쉬운 결과도 있었으나, 이를 통해 얻은 교훈이 성장의 자산이 되었다는 평가다.

남 대표는 "기존의 성공에 안주하지 않고 새로운 영역에 과감히 도전했으며, 그 속에서 얻은 값진 시행착오와 교훈은 앞으로의 성장을 위한 중요한 자산이 되었다"고 설명했다.

남재관 컴투스 대표.

컴투스는 올해 글로벌 시장 공략을 위한 강력한 신작 라인업 구축에 전력을 다할 계획이다. 구체적으로는 '도원암귀', '가치아쿠타' 등 유력 IP 기반의 신작과 함께 트리플 A급 대작 MMORPG인 '프로젝트 ES' 개발에 박차를 가하고 있다.

남 대표는 "지난 시기의 치열한 교훈을 온전히 담아낸 탄탄한 게임성으로 전 세계 게임 팬들에게 깊이 있는 즐거움을 선사하는 강력한 IP가 구축될 것"이라고 강조했다. 또한 '서머너즈 워'와 야구 게임 라인업 등 기존 핵심 자산 역시 진화를 거듭해 든든한 버팀목 역할을 수행할 예정이다.

미래 경쟁력 확보를 위한 기술 혁신도 멈추지 않는다. 특히 AI 기술의 활용 확대와 새로운 비즈니스 모델에 대한 연구를 지속해 나가겠다는 방침이다.

남 대표는 "AI 시대를 준비하고 새로운 사업 기회를 모색하기 위한 노력도 계속 이어 나가야 한다"며 임직원들에게 기술 변화에 대한 적극적인 대응을 주문했다.

마지막으로 남 대표는 임직원들이 자부심을 가지고 도전할 수 있는 환경을 만들겠다고 약속했다. 수많은 위기를 기회로 바꿔온 저력을 바탕으로 다시 한번 성공의 결실을 맺자는 독려다.

남 대표는 "여러분이 책임감 있게 도전할 수 있도록, 더 명확한 방향과 더 안정적인 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.