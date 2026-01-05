컴투스, 581억원 규모 자사주 소각…"주주가치 제고"

컴투스(대표 남재관)는 주주가치 제고를 위해 자기주식 소각을 결정했다고 5일 공시했다.

이번에 소각되는 컴투스의 자사주는 총 64만6천442주로 이는 발행주식 총 수의 5.1% 규모다. 해당 주식은 회사가 기취득한 자기 주식이며, 자기주식 총 수의 50%가 소각된다.

자사주 소각 예정일은 오는 12일이며, 소각 예정 금액은 평균 취득 단가 기준 약 581억5천만원이다.

컴투스 CI

이번 자사주 소각으로 발행주식은 감소하나 자본금의 감소는 없으며, 소각 완료 후 발행주식 총 수는 1209만1313주로 변경된다.

컴투스는 지난 수년간 자사주 매입 및 소각과 배당 등 주주가치 제고를 위한 정책을 적극적으로 시행해왔다.

컴투스 관계자는 "앞으로 주주가치 제고를 위해 중장기적인 기업 성장을 위해 최선을 다할 것"이라며, "다각도의 주주환원 정책을 심도 깊게 논의하고 추진해 나가겠다"고 밝혔다.