올가홀푸드, 설 선물세트 177종 판매

올가홀푸드는 설 명절을 맞아 ‘2026년 설 선물 세트 본행사’를 2월 17일까지 진행한다고 26일 밝혔다. 행사는 전국 올가 오프라인 매장과 샵풀무원 올가 온라인몰에서 운영된다.

올가홀푸드는 이번 행사를 ‘시그니처 1%’ 콘셉트로 구성했다고 설명했다. 원물 품질뿐 아니라 생산자, 재배·사육 환경 등 생산 이력을 기준으로 선별한 프리미엄 라인업이라는 취지다.

이번 행사에서 올가홀푸드는 총 177종 선물세트를 선보인다. 회사는 최대 45% 할인과 함께 구매 금액에 따라 상품권을 제공한다고 밝혔다. 올가홀푸드 직영점(방이점·방배점)은 2월 17일까지 구매 금액의 5% 상당 올가 모바일 상품권을 증정한다. 롯데백화점·롯데몰 입점 매장은 2월 15일까지 구매 금액의 5~7% 상당 롯데백화점 상품권을 제공한다.

(사진=풀무원)

대표 상품으로 ‘마이스터 유기농 사과·배 선물 세트’, ‘안정균 마이스터 유기농 화고&표고 분말 혼합 세트’를 제시했다. ‘유기농 동물복지 1++ 한우 명품 세트’는 전남 해남·경남 산청에서 유기농 목초와 곡물을 먹여 키운 한우의 안심·채끝·등심으로 구성했다고 설명했다. ‘유기농 국산 견과 선물 세트’는 국내 산지 유기농 백잣·황잣·호두로 구성했다.

‘올가 유기농 엑스트라버진 올리브유 선물 세트’도 포함됐다. 올가홀푸드는 스페인 안달루시아 유기농 올리브를 수확 후 2시간 이내 22℃ 저온 냉추출해 들여온 제품이며, 피쿠알 단일 품종을 사용했고 산도는 0.3% 미만이라고 밝혔다.

전통 간식류로는 안복자 식품명인(60호) 제품을 선물세트로 운영한다. ‘안복자 유과 선물 세트’와 ‘안복자 명인 강정 선물세트’(쌀강정·백년초강정·단호박강정 3종)를 소개했다.

조태현 올가홀푸드 상품본부장은 “엄격한 기준으로 선별한 ‘시그니처 1%’ 라인업을 콘셉트로 기획했다”고 말했다.