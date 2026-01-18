유통가, ‘유기농’ 설 선물세트 경쟁…물량·품목 확대 전략도

유통업계가 설 명절을 앞두고 ‘유기농’을 전면에 내세운 선물세트 경쟁에 들어갔다. 명절 선물부터 식재료까지 수요를 세분화해 공략하는 모습이다.

18일 관련업계에 따르면 이마트는 설을 앞두고 가치소비 PB ‘자연주의’ 선물세트 준비 물량을 지난해 대비 20% 늘리고, 품목 수도 33종으로 확대했다.

사전예약 기간 행사카드 결제 또는 신세계포인트 적립 시 최대 35% 할인과 ‘2+1’ 혜택도 내걸었다. 저탄소 인증 사과·배 혼합, 한라봉, 곶감 등 과일 선물세트가 대표 품목이다.

포장재에서도 ‘친환경’을 강조했다. 이마트는 완충재를 플라스틱 대신 종이로 바꾼 ‘제로 플라스틱’ 과일 세트 물량을 전년 대비 약 2배로 늘렸다. 올가닉 가공 세트는 2만9천800원에 맞춰 교차 구매가 가능하도록 ‘2+1’ 행사를 적용해 진입 장벽을 낮췄다.

자연주의 세트 매대 (사진=이마트)

풀무원 계열 올가홀푸드는 스페인 안달루시아산 피쿠알 단일 품종으로 만든 ‘유기농 엑스트라버진 올리브오일 피쿠알’을 출시했다. 수확 후 2시간 이내 22도 저온 냉추출 방식으로 착유하고, 산도는 0.3% 미만(제조사 성적서 기준)을 내세웠고, 항공 운송으로 신선도를 확보했다는 점도 강조했다. 가격은 500ml 기준 3만5천원이다.

현대백화점도 설 선물 전략에서 ‘친환경’을 한 축으로 삼았다. 현대백화점은 설 한우 선물세트를 총 10만여 세트로 확대한다고 발표하면서, 올해 새로 제주 ‘성이시돌 목장 유기농 한우세트’(25만원) 등을 포함한 유기농 한우 상품을 한정 판매한다고 밝혔다. 지속 가능한 사육 환경을 전면에 내세운 구성이다.

업계는 건강·환경을 고려한 소비가 ‘취향’ 수준을 넘어 일상 기준으로 굳어졌다고 보고 있다. 명절 선물세트처럼 단가가 높은 카테고리에서 유기농·저탄소 인증, 동물복지, 포장재 개선 같은 요소를 결합해 차별화 경쟁이 더 거세질 전망이다.

한 식품업계 관계자는 “헬시플레저 등 유행을 타고 유기농 제품을 찾는 소비가 최근 꾸준히 늘어 왔다”며 “앞으로도 이런 흐름은 이어질 것으로 본다”고 말했다.