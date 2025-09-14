현대백화점, 추석 선물세트 본판매 시작...300만원 한우 세트도

현대백화점은 오는 16일부터 다음 달 5일까지 압구정본점 등 전국 점포 식품관과 온라인몰인 더현대닷컴·현대식품관 투홈·현대H몰에서 ‘2025년 추석 선물세트 본판매’ 행사를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 본판매 기간 현대백화점은 정육·수산·청과·주류·건강식품 등 1천500여 종의 선물 상품을 선보인다.

현대백화점은 친환경 한우와 이색적인 신품종 청과 등 프리미엄 선물세트를 다양하게 선보인다.

현대백화점이 2025년 추석 선물세트 본판매를 시작한다. (제공=현대백화점그룹)

정육 대표 상품은 저탄소 인증과 함께 유기축산 실천 농가로 인정된 전남 해남 만희농장과 현우농장의 ‘동물복지 유기농 한우 매(梅)’와 ‘삿갓봉농장 방목생태축산 한우 세트’, ‘현중배농장 제주 흑한우 세트’, ‘대곡농장 방목생태축산 한우 세트’ 등이다.

구이용 한우 선호 트렌드를 반영해 강원 횡성·충남 홍성 등 전국 8곳의 우수산지 한우만 엄선한 선물세트도 마련했다. 대표 상품으로 ‘우수 산지 한우 매(梅)’와 ‘우수 산지 한우 난(蘭)’이 있다.

프리미엄 선물 수요를 겨냥하는 최고급 상품도 마련했다. 1++등급 한우 중에서도 마블링 최고 등급(No.9)만 사용한 ‘현대명품 한우 넘버나인(No.9)’(300만원)과 ‘현대명품 한우 프리미엄(200만원)’ 등이 대표적이다.

청과 선물세트 구성도 다양화했다. 명절 대표 과일인 사과·배는 물론, 다양한 신품종을 혼합해 구성한 상품으로 세분화된 고객 취향을 공략한다.

관련기사

이와 함께 전통적 명절 선물인 굴비는 ‘현대명품 참굴비 10마리’, ‘영광 봄굴비 8마리’, ‘영광 마른 굴비 10마리’ 등 프리미엄 세트로 구성된다.

장우석 현대백화점 식품사업부장 상무는 “다양해진 명절 선물 트렌드와 고객 수요에 맞춰 최고의 상품과 서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 다하고 있다”며 “소중한 마음이 담긴 선물이 온전히 전달될 수 있도록 물량 준비부터 주문·배송에 이르기까지 세심하게 관리할 계획”이라고 말했다.