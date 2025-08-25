"빠를수록 저렴해요"…컬리, 추석 얼리버드 시작

리테일 테크 기업 컬리는 추석 얼리버드 기획전을 열고 1천140여개 상품을 최대 81% 할인한다고 25일 밝혔다.

다음 달 15일까지 진행되는 이번 기획전은 가격대와 카테고리를 다양하게 구성해 선택의 폭을 넓혔다. 고물가 실속형 소비 트렌드를 반영해 7만원 미만 상품군을 늘리고 과일·정육부터 식품, 뷰티, 주방, 생활용품 등 카테고리를 확대한 것이 특징이다.

지정한 날짜에 상품을 수령할 수 있는 사전예약 서비스도 운영한다. 예약 선물을 컬리카드로 10만원 이상 주문 시 20%, 그 외 카드로 5만원 이상 주문 시 15% 할인쿠폰도 지급한다. 제주 옥돔 세트 2kg은 최대 15만6천원에, 미국산 LA 꽃갈비 세트 2kg은 최대 8만9천900원에 구매 가능하다.

컬리, 추석 얼리버드 오픈. (제공=컬리)

또 맛의명태자 명란젓 세트, ‘그레인온’ 골드카무트효소 선물세트 등은 5만원 미만에, ‘덴프스’ 덴마크 유산균 이야기와 ‘한삼인’ 홍삼진 기운담은 선물세트는 각각 66%와 57% 저렴하게 마련할 수 있다.

‘횡성축협한우’ 1++ 프리미엄 1호, ‘법성포참맛’ 프리미엄 굴비오가세트 2kg, ‘정관장’ 홍삼정 기프트 세트, ‘조선호텔’ 간장게장 세트 등 20만원 이상의 프리미엄 선물세트도 다양하게 준비했다.

‘컬리온리’ 리빙, 뷰티 상품은 색다른 선물세트를 준비하고 싶은 이들에게 제격이다. ‘키엘’ 울트라 훼이셜 크림 125ml 퍼플 에디션 세트와 ‘조 말론 런던’ 컬리 단독세트 리틀 럭셔리 세트, ‘순백수’ 히노키 우디 디퓨저 선물 세트 등이 있다.

컬리는 다음 달 15일 오전 11시까지 선물세트를 1개라도 구매한 회원 모두에게 9월 15일 이후 순차적으로 최대 20% 할인 쿠폰을 지급한다. 5만원 이상 주문 고객 대상으로 7천원 얼리버드 쿠폰도 제공한다.