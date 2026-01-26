에쓰오일, 작년 4분기 영업익 4천245억원…전년비 90.9%↑

에쓰오일이 지난해 4분기 스프레드 개선 효과로 실적을 끌어올렸다.

에쓰오일은 지난해 4분기 매출 8조 7천926억원, 영업이익 4천245억원, 순이익 2천650억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 영업이익은 전분기 대비 85.2% 증가했고, 순이익은 319.3% 늘었다.

4분기 매출은 유가 하락에도 환율 상승과 판매 호조 영향으로 전분기 대비 4.5% 증가했다. 영업이익은 정유·석유화학·윤활 전 사업에서 스프레드가 개선되며 크게 늘었다. 부문별로는 정유 2천253억원, 윤활유 2천70억원 영업이익을 기록했으며, 석유화학만 영업손실 78억원으로 적자를 기록했다.

지난해 연간 기준 매출은 34조 2천470억원, 영업이익은 2882억원이었다. 연간 매출은 유가 하락 영향으로 전년 대비 감소했으며, 연간 영업이익은 하반기 정제마진 상승에 따른 정유 실적 개선과 윤활 강세에도 석유화학 시황 약세로 적자 전환하며 2024년 대비 줄었다. 2025년 사업부문별로 정유는 영업손실 1천571억원, 석유화학은 영업손실 1천368억원, 윤활유만 흑자인 5천821억원을 냈다.





에쓰오일은 올해 시황에 대해 “글로벌 수요 성장이 정유공장 및 PX 공장 신·증설에 따른 공급 증가분을 상회할 것으로 예상되는 가운데, 저유가와 낮은 공식판매가격(OSP) 기조가 지속돼 우호적인 경영환경이 기대된다”고 밝혔다.

올 1분기에는 정유 부문에서 일부 설비 가동 차질과 미국 노후 설비 폐쇄로 공급이 제한되는 가운데 견조한 수요가 유지되며 양호한 정제마진이 이어질 것으로 전망했다.

석유화학 부문은 PX는 정기보수에 따른 공급 감소로 견조한 시황이 예상되며, 벤젠은 증설에 따른 공급 증가가 정기보수로 일부 상쇄될 것으로 내다봤다. 윤활 부문은 봄철 교체 성수기를 앞두고 재고 비축 수요가 증가할 것으로 전망했다.

대규모 투자사업인 ‘샤힌 프로젝트’는 완공을 앞둔 막바지 단계에 진입했다. 에쓰-오일은 1월 14일 기준 EPC 진행률이 93.1%며 주요 장치·설비 설치가 완료됐다고 밝혔다.오는 6월 기계적 완공 이후 12월까지 시운전 및 상업가동 준비를 마친다는 계획이다. 회사는 고객사 배관 공사가 계획대로 진행되는 가운데 제품별 공급계약 및 장기 수출계약 협의를 진행 중이라고 덧붙였다.