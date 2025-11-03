에쓰오일, 3Q 영업익 2292억…전년비 흑자전환

에쓰오일이 올해 3분기 연결기준 잠정실적으로 매출 8조 4천154억원, 영업이익 2천292억원, 순이익 632억원을 거뒀다고 3일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 4.8% 감소한 반면 영업이익과 순이익은 흑자전환했다.

전분기 대비로는 매출이 4.6% 증가하고 영업이익과 순이익은 흑자전환했다.

환율 상승에 따라 매출이 전분기 대비 4.6% 증가한 가운데, 정제마진과 윤활기유 스프레드(원료와 제품 간 가격 차) 호조로 전분기 대비 영업이익이 대폭 개선됐다.

에쓰오일 TS&D 센터

사업 부문별로 보면 정유 부문에선 두바이 원유 가격이 OPEC+의 증산 기조에도 지정학적 리스크와 미국의 대러시아 제재로 인해 보합세를 보였다. 아시아 정제마진은 러시아 정제설비의 가동 차질 등에 따른 공급 제한으로 등경유 제품 스프레드 강세를 보임에 따라 상승세를 보였다.

석유화학 부문 중 아로마틱 사업을 보면, 파라자일렌(PX)은 중국 신규 PTA 설비 가동 등 안정적 다운스트림 수요에 힘입어 스프레드 개선이 지속됐다. 벤젠은 미국의 수입 수요가 관세 부과로 줄어든 가운데, 중국 내 신규 벤젠 설비 가동에 따라 공급이 증가해 스프레드가 약세를 나타냈다. 올레핀 다운스트림(PP&PO)은 역내 공급 증가와 미-중 관세 분쟁에 따른 불확실성으로 수요 회복이 지연돼 약세가 지속됐다.

윤활 부문은 견조한 수요를 바탕으로 전분기 수준 실적을 유지했다.

출처=에쓰오일

에쓰오일은 난방유 성수기 진입에 따라 등경유 중심으로 향후 수요가 견조할 것으로 기대했다. 공급은 글로벌 정제설비 가동 차질과 더불어 노후 정제설비 폐쇄가 신·증설을 상회함에 따라 제한적일 것으로 예상, 정제마진 강세 흐름이 지속될 것으로 전망했다.

석유화학 부문 중 아로마틱은 휘발유 비수기 진입에 따라 공급이 증가할 것으로 예상되나, 신규 다운스트림 설비 가동에서 비롯된 수요 증가가 이를 상쇄할 것으로 전망했다.

올레핀다운스트림은 블랙프라이데이와 크리스마스 등 계절적 수요를 배경으로 시황이 개선될 것으로 내다봤다.

윤활 부문은 계절적 비수기이나, 인도를 중심으로 한 수요가 견조할 것으로 기대되는 가운데 일부 지역의 정기 보수가 예정돼 안정적인 시황이 예상된다고 밝혔다.

관련기사

에쓰오일은 사상 최대 규모 석유화학 생산설비 건설 사업인 '샤힌 프로젝트'가 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 샤힌 프로젝트 진행률은 85.6%로, 스팀크래커 주요 설비, TC2C 가열로, 폴리머 주요 설비 등에 대한 설치를 마쳤다. 현재는 자동화창고 구축 및 공정제어시스템 테스트를 진행 중이다.

주요 고객사로의 배관 공사를 진행 중인 가운데, 온산-울산 간 간선 배관 공사를 완료했다. 에쓰오일은 프리마케팅을 통해 고객사를 확보 중이며, 장기 계약 협의를 진행 중이라고 밝혔다.