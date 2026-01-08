에쓰오일 CEO "샤힌 프로젝트로 크게 도약하는 해"

에쓰오일이▲샤힌 프로젝트 안전한 완공 및 안정적 가동을 위해 전사적 역량과 자원 결집 ▲안전 문화와 관리 체계 구축 ▲내실 있는 운영을 통한 본원적 경쟁력 강화 ▲디지털과 인공지능(AI) 전환을 통한 업무 혁신을 새해 핵심 과제로 제시했다.

에쓰오일은 8일 서울 마포구 사옥에서 시무식을 열었다. 시무식에 한복을 입고 등장한 안와르 알 히즈아지 최고경영자(CEO)는 신년사에서 “지난해 어려운 경영환경 속에서도 임직원들의 헌신으로 핵심 과제를 차질 없이 추진할 수 있었다”고 말했다.

에쓰오일 CEO들은 매년 시무식 행사에 한복을 차려 입고 직원들에게 새해 인사를 하는 문화가 이어져 오고 있다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 CEO (사진=에쓰오일)

알 히즈아지 CEO는 “새해에도 어려운 경영환경이 지속되겠지만, 에쓰오일은 항상 남들이 주저할 때 미래를 향한 투자를 결단하고 치밀하게 실행해 비약적인 성장을 이뤄 왔다”며 “2026년에는 회사의 신성장 동력이 될 샤힌 프로젝트를 성공적으로 완수하기 위해 전사적 역량을 집중해야 한다”고 강조했다.

이어 “올해는 창립 50주년이자 창사 이래 최대 프로젝트인 샤힌 프로젝트가 결실을 맺는 의미 있는 해”라며 “샤힌 프로젝트 성공은 에쓰오일이 ‘가장 경쟁력 있고 혁신적이며 신뢰받는 에너지 화학 기업’이라는 비전을 향해 크게 도약하는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

에쓰오일 샤힌 프로젝트는 오는 6월 기계적 완공을 목표로 현재 공정률 92%를 넘어섰다.