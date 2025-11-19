에쓰오일, 에너지 취약계층에 난방유 지원

에쓰오일이 겨울철 난방비 부담으로 어려움을 겪는 에너지 취약계층을 돕는다.

에쓰오일은 19일 취약계층 난방지 지원을 위해 한국사회복지협의회에 2억원을 전달했다고 밝혔다. 기부금은 전국 사회복지기관을 통해 선정된 독거노인 가정과 한부모·장애인·취약계층 난방지 지원을 위해 쓰일 예정이다.

에쓰오일 마곡 TS&D센터

에쓰오일 관계자는 “경제적 어려움을 겪는 이웃들이 다가올 겨울을 따뜻하게 보내길 바란다”며 “지역사회의 어려운 이웃들에 관심을 가지고, 지속적으로 나눔을 실천하겠다”고 말했다.

에쓰오일은 경제적인 어려움을 겪고 있는 에너지 빈곤층에 ‘호프 투 유(油)’ 캠페인을 통해 난방유를 꾸준히 지원해 왔으며, 올해까지 10년간 총 24억 5천만원을 후원했다.