에쓰오일 온산공장, 에너지경영시스템 국제 표준 인증 획득

에쓰오일이 울산 온산공장 에너지 관리 체계 고도화를 통해 ESG 성과 제고에 나섰다.

에쓰오일은 울산 온산공장이 국제표준화기구(ISO) 에너지경영시스템 국제표준인 ISO 50001 인증을 지난달 25일 취득했다고 1일 밝혔다. 이번 인증 심사는 한국품질재단(KFQ)이 수행했으며, 정유·석유화학 업계 ESG 경영 강화를 위한 중요한 이정표로 평가된다.

에쓰오일에 따르면 ISO 50001은 기업이 에너지 사용을 체계적으로 관리하고 효율을 지속적으로 개선할 수 있도록 돕는 국제표준이다. 최고경영진 리더십 아래 에너지 목표를 설정하고 성과를 측정·검증하며, 지속적인 개선 활동을 추진하도록 규정하고 있다. 이를 통해 에너지 비용 절감은 물론 온실가스 감축과 환경경영 성과 제고도 달성할 수 있다.

에쓰오일은 작년부터 에너지경영시스템 구축을 본격적으로 추진해 이번 인증을 획득했으며, 이를 통해 온산공장 에너지 효율성 달성과 비용 경쟁력 제고를 제도적으로 확보하게 됐다. 또한 에너지 집약도를 낮춰 수익성을 개선하고, 탄소중립 및 ESG 목표 달성에도 기여할 것으로 기대된다.

심환승 공장혁신·조정부문장은 “이번 ISO 50001 인증은 회사가 에너지 관리 체계를 한 단계 도약시킨 성과”라며 “앞으로도 에너지 효율화와 ESG 가치 제고를 위해 적극적으로 노력해 나가겠다”고 말했다.

한편, 에쓰오일은 이미 ISO 14001(환경경영), ISO 45001(안전보건경영) 인증을 보유하고 있으며, 향후에는 세 인증을 통합심사 방식으로 운영해 심사 효율성을 높이고 글로벌 수준 ESG 관리체계를 강화할 계획이다.