머니투데이, 광화문 사옥 시대 연다

서울 광화문 소재 오피스 빌딩 프리미어플레이스가 ‘머니투데이 스퀘어’로 재탄생한다.

머니투데이 지주회사 브릴리언트코리아는 24일 지난해 말 프리미어플레이스 빌딩 매입 절차를 마무리한 데 이어 '머니투데이' 간판 설치를 완료했다고 밝혔다.

머니투데이 스퀘어는 서울 핵심 업무 지구(CBD)인 광화문 청계천광장 남쪽에 위치하고 있다.

서울시청 등 주요 관공서는와 대기업, 금융회사 등이 밀집한 지역이다. 1992년 준공된 이 건물은 지하 5층, 지상 15층 규모로 연면적은 약 1만6442㎡다.

머니투데이는 내부 리모델링과 인테리어 등 정비를 거쳐 올해 하반기 중 머니투데이 스퀘어에 정식 입주할 예정이다.