머니투데이 백용호 상임고문, 명예회장으로 취임

지난해 2월부터 경영자문 역할..."실용주의적 역량과 시각 탁월"

디지털경제입력 :2026/01/01 08:30

머니투데이는 백용호 상임고문이 명예회장으로 취임했다고 1일 밝혔다.

백 명예회장(현 이화여대 명예교수)은 지난해 2월부터 상임고문을 맡아 경영자문 등의 역할을 해왔다. 아울러 글로벌코리아 인사이츠(이하 GK인사이츠) 이사장을 맡아 이 기구의 내실을 다져왔다.

백 명예회장은 공정거래위원장·국세청장·청와대 정책실장을 역임하면서 실용주의적 역량과 시각으로 안정적인 정책을 수행한 것으로 평가받았다.

백용호 머니투데이 명예회장

GK인사이츠는 대한민국에 ‘월드 베스트 컴퍼니’가 더 많이 탄생할 수 있도록 기업과 정부·사회가 함께 생각을 모아가기 위한 싱크탱크다.

백 명예회장은 국내외 정재계 및 사회 각 분야의 리더들과 만나 시대 과제를 함께 고민하고 풀어가는 코너 ‘백용호의 시대동행’을 통해 서정진 셀트리온 회장, 김홍국 하림그룹 회장, 하토야마 유키오 전 일본 총리 등과 대담도 진행했다.

또 지난 해 9월에는 ‘GK인사이츠-기업성장포럼’도 개최, 미국의 네이턴 로젠버그 인시그니엄 공동창업자 겸 대표를 초청해 한국기업의 해외 진출 시 유의해야 하는 ‘기업문화의 글로벌화’에 대한 대담을 나눴다.

