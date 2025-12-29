[인사] 국립공원공단

◇본부장 ▲중부지역본부장 서영교 ▲북부지역본부장 강동익
◇본사 처·실장 ▲행정처장 남성열 ▲환경협력처장 현병관 ▲탐방시설처장 이천규 ▲재난안전처장 박용선 ▲홍보비서실장 박선규 ▲AI정보융합실장 박해찬 ▲성과혁신실장 박소영 ▲일터안전실장 위중완
◇본사 부장 ▲미래사업부장 윤상헌 ▲총무인사부장 송요섭 ▲노사인권부장 박종철 ▲보전정책부장 김보현 ▲생태복원부장 진유리 ▲환경관리부장 차수민 ▲공원시설부장 이의준 ▲고객반족부장 이효일 ▲안전대책부장 이지형 ▲재난관리부장 김준석
◇사무소장·원장 ▲지리산국립공원전남사무소장 강호남 ▲계룡산국립공원사무소장 권욱영 ▲한려해상국립공원동부소장 강창구 ▲설악산국립공원사무소장 노윤경 ▲속리산국립공원사무소장 김철도 ▲오대산국립공원사무소장 김태 ▲태안해안국립공원사무소장 한창준 ▲다도해해상국립공원사무소장 김보영 ▲월악산국립공원사무소장 김한수 ▲북한산국립공원사무소장 신정태 ▲북한산국립공원도봉사무소장 유상형 ▲소백산국립공원사무소장 정정권 ▲소백산국립공원북부사무소장 김석용 ▲월출산국립공원사무소장 남태한 ▲무등산국립공원사무소장 김종희 ▲팔공산국립공원동부사무소장 설정욱 ▲지리산생태탐방원장 곽명안