머투-GK인사이츠, 글로벌 기업 문화의 현재와 미래 짚는다

'기업성장포럼' 4일 웨스턴조선서울호텔...네이턴 로젠버그 인시그니엄 대표 초청

인터넷입력 :2025/09/03 18:43

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

머니투데이는 글로벌코리아인사이츠(이하 GK인사이츠)와 4일 오전 9시 서울 소공로 웨스틴조선 서울호텔 1층 그랜드볼룸에서 'GK인사이츠-기업성장포럼'을 개최한다.

'글로벌 기업문화의 현재와 미래'를 주제로 한 이번 포럼에는 세계적 조직문화 및 변화관리 컨설팅 기업인 인시그니엄의 네이턴 로젠버그(Nathan Rosenberg) 공동창업자 겸 대표를 초청, 글로벌 기업문화 구축 전략과 실천 방안에 대해 실질적 의견을 나눌 예정이다. 

머니투데이와 GK인사이츠, 대한상공회의소가 공동으로 조사한 한국 기업문화 실태 발표에 이어 로젠버그 대표와 백용호 GK인사이츠 이사장의 대담도 진행된다.

글로벌코리아인사이츠 포럼

주최 측은 "GK인사이츠는 한국에서 세계 최고의 기업들이 더 많이 탄생할 수 있는 환경을 만들겠다는 사명감으로 머니투데이가 각계 권위있는 인사들로 꾸린 싱크탱크"라면서 "최고 경영자들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

관련기사

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
GK인사이츠 로젠버그 머니투데이 글로벌 컨퍼런스 대한상공회의소

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정부 AI 예산 역대 최대…소프트웨어·클라우드 투자는 '실종'

백종원 "점주 안정이 곧 본사 성장"…사재 100억·상생위 지원 병행

'전승절 열병식' 시진핑 의전차 주목…중국판 롤스로이스라는데

LG엔솔, 벤츠 전기차에 배터리 공급계약...15조 규모 추정

ZDNet Power Center