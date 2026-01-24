과기정통부, 기술사업화·창업·산학협력에 888.6억원 신규 투입

기술경영촉진·공공연구성과 실증 시범 등 6개 사업 스타트

과학입력 :2026/01/24 13:23

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

과학기술정보통신부가 기술 사업화 및 창업 지원, 산학협력 활성화에 신규 지원 888.6억 원을 포함, 총 1천500억 원을 투입한다.

24일 과기정통부에 따르면 ‘공공연구성과 사업화·창업 지원’은 전년대비 398.57억원(74.9%) 증액된 930.52억원, ‘산학연협력활성화지원’은 전년대비 367.05억원(181.5%) 증액된 569.25억원을 집행한다.

예산 투입 초점은 공공연구성과 확산을 위한 주체별, 유형별 지원 강화다. 이를 위한 신규 지원 과제도 888.55억 원 규모로 만들었다. 신규 사업은 ▲기술경영촉진(TMC) ▲국가연구개발 우수연구성과 확산 촉진 지원 ▲공공연구성과 실증 시범사업 등 6개 사업으로,  순차적으로 지원 대상 모집을 진행 중이다.

◇ 산학연협력활성화지원 사업(569.3억원)

'산학연협력활성화지원' 사업 내 신규인 기술경영촉진(TMC) 사업은 다양한 기술사업화 주체별 역량 강화를 지원한다. 이 사업에는 △우수 연구성과(IP)를 보유한 대학·출연연 연구자(주관)가 민간 TLO(기술이전조직)가 협력해 IP 고도화·기술사업화 활동을 지원하는 ‘IP스타과학자 지원형’(50개 과제) △대학·출연연 TLO(주관)가 기술지주회사와 협력, 사업화 전주기 프로젝트를 지원하는 ‘TLO 혁신형’(10개 과제)  △대학·출연(연) 기술지주회사 및 민간 AC(엑셀러레이터, 주관)를 기술사업화 전문회사로 집중 육성 지원하는 ‘컴퍼니빌더 지원형’(10개 과제) △‘기술사업화 종합전문회사 육성형’(2개 과제) 등이 있다.

특히, 컴퍼니빌더는 공공연구성과 기반 기획창업 활성화를 지원하고, 종합전문회사는 기관·기술 소유권에 구애받지 않고 다양한 공공기술 발굴부터 창업·보육, 후속 투자까지 기술사업화 전 주기를 지원할 예정이다.

◇공공연구성과 사업화·창업 지원(930.5억 원)

공공연구성과 확산 지원 다각화 등도 추진한다.

이에는 △공공의 우수한 기초·원천 연구성과와 시장 간극을 해소할 수 있도록 기술 스케일업을 지원하는 ‘차세대 유망 시드(Seed) 기술실용화 패스트트랙’(유형1-4개 과제) △국가전략기술분야 우수 대학연구소와 스타트업의 초밀착 협력 R&D 수행을 지원하는 ‘대학연구소·스타트업 공동 혁신 R&D 지원’(2개 과제) 등이 해당한다.

신규사업으로는 △고난도 신기술 분야 연구자-경영자(민간 전문가) 협력형 창업을 지원하는 ‘딥사이언스 창업 활성화 지원’(유형1-4개, 유형2-2개, 유형3-2개 과제) 등이 있다.

올해는 신규사업을 통해 공공연구성과 확산 지원을 다각화하는 것도 사업 특색이다.

관련기사

사업 꼭지별로는 △국가연구개발 우수연구성과(우수성과 100선)에 선정된 연구기관 및 연구자 후속 기술사업화 지원을 위한 ‘국가연구개발 우수연구성과 확산 촉진 지원’(6개 과제)이 있고, 신규로 △실험실과 실증 인프라를 보유한 연구기관의 협력형 기술검증(PoC)과 소규모 실증을 지원하는 ‘공공연구성과 실증 시범사업’(34개 과제 내외)을 만들었다.

최윤억 연구성과혁신정책과장은 “정부 R&D 성과가 사장되지 않고 사회적·경제적 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 것은 과학기술 정책의 중요한 과제”라며 “공공연구성과 확산 주체별, 유형별 지원을 고도화해 공공연구성과가 대한민국 성장동력이 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
국가연구개발 산학연협력활성지원 공공연구성과 과학기술정보통신부 기술사업화 창업 TLO

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

中, 엔비디아 H200 수입 준비…자국 AI칩 동시 활용

괴테는 모든 것을 말하진 않았다, 그리고 '업계 전문가'도

지진 센서로 우주쓰레기 추적…재진입 경로까지 포착 [우주로 간다]

'서학개미' 확대에 원·달러 일평균 807억 달러 움직였다

ZDNet Power Center