과기정통부, 기술사업화·창업·산학협력에 888.6억원 신규 투입

과학기술정보통신부가 기술 사업화 및 창업 지원, 산학협력 활성화에 신규 지원 888.6억 원을 포함, 총 1천500억 원을 투입한다.

24일 과기정통부에 따르면 ‘공공연구성과 사업화·창업 지원’은 전년대비 398.57억원(74.9%) 증액된 930.52억원, ‘산학연협력활성화지원’은 전년대비 367.05억원(181.5%) 증액된 569.25억원을 집행한다.

예산 투입 초점은 공공연구성과 확산을 위한 주체별, 유형별 지원 강화다. 이를 위한 신규 지원 과제도 888.55억 원 규모로 만들었다. 신규 사업은 ▲기술경영촉진(TMC) ▲국가연구개발 우수연구성과 확산 촉진 지원 ▲공공연구성과 실증 시범사업 등 6개 사업으로, 순차적으로 지원 대상 모집을 진행 중이다.

◇ 산학연협력활성화지원 사업(569.3억원)

'산학연협력활성화지원' 사업 내 신규인 기술경영촉진(TMC) 사업은 다양한 기술사업화 주체별 역량 강화를 지원한다. 이 사업에는 △우수 연구성과(IP)를 보유한 대학·출연연 연구자(주관)가 민간 TLO(기술이전조직)가 협력해 IP 고도화·기술사업화 활동을 지원하는 ‘IP스타과학자 지원형’(50개 과제) △대학·출연연 TLO(주관)가 기술지주회사와 협력, 사업화 전주기 프로젝트를 지원하는 ‘TLO 혁신형’(10개 과제) △대학·출연(연) 기술지주회사 및 민간 AC(엑셀러레이터, 주관)를 기술사업화 전문회사로 집중 육성 지원하는 ‘컴퍼니빌더 지원형’(10개 과제) △‘기술사업화 종합전문회사 육성형’(2개 과제) 등이 있다.

특히, 컴퍼니빌더는 공공연구성과 기반 기획창업 활성화를 지원하고, 종합전문회사는 기관·기술 소유권에 구애받지 않고 다양한 공공기술 발굴부터 창업·보육, 후속 투자까지 기술사업화 전 주기를 지원할 예정이다.

◇공공연구성과 사업화·창업 지원(930.5억 원)

공공연구성과 확산 지원 다각화 등도 추진한다.

이에는 △공공의 우수한 기초·원천 연구성과와 시장 간극을 해소할 수 있도록 기술 스케일업을 지원하는 ‘차세대 유망 시드(Seed) 기술실용화 패스트트랙’(유형1-4개 과제) △국가전략기술분야 우수 대학연구소와 스타트업의 초밀착 협력 R&D 수행을 지원하는 ‘대학연구소·스타트업 공동 혁신 R&D 지원’(2개 과제) 등이 해당한다.

신규사업으로는 △고난도 신기술 분야 연구자-경영자(민간 전문가) 협력형 창업을 지원하는 ‘딥사이언스 창업 활성화 지원’(유형1-4개, 유형2-2개, 유형3-2개 과제) 등이 있다.

올해는 신규사업을 통해 공공연구성과 확산 지원을 다각화하는 것도 사업 특색이다.

사업 꼭지별로는 △국가연구개발 우수연구성과(우수성과 100선)에 선정된 연구기관 및 연구자 후속 기술사업화 지원을 위한 ‘국가연구개발 우수연구성과 확산 촉진 지원’(6개 과제)이 있고, 신규로 △실험실과 실증 인프라를 보유한 연구기관의 협력형 기술검증(PoC)과 소규모 실증을 지원하는 ‘공공연구성과 실증 시범사업’(34개 과제 내외)을 만들었다.

최윤억 연구성과혁신정책과장은 “정부 R&D 성과가 사장되지 않고 사회적·경제적 가치를 창출할 수 있도록 지원하는 것은 과학기술 정책의 중요한 과제”라며 “공공연구성과 확산 주체별, 유형별 지원을 고도화해 공공연구성과가 대한민국 성장동력이 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.