라이트코어게임즈, 레트로 픽셀 방치형 RPG '미송자의노래' 사전예약

글로벌 게임 개발사 라이트코어 게임즈는 레트로 픽셀 방치형 모바일 RPG '미송자의 노래: 도트 방치형 RPG'(이하 미송자의 노래) 사전 예약을 시작했다고 23일 밝혔다.

사전예약은 구글 플레이스토어 및 애플 앱스토어를 통해 참여할 수 있다. 참여 신청만 해도 누적 2천회 뽑기와 10만 다이아 제공, SSR 등급 영웅 '티르'와 한국 이용자 한정 '한복 코스튬'을 특별 보상으로 지급한다.

미송자의 노래는 1990~2000년대 클래식 픽셀 RPG의 정서를 현대적으로 재해석한 모바일 고퀄리티 방치형 게임으로, 원작 픽셀 감성과 현대적인 라이프스타일에 맞춘 가벼운 플레이 스타일 구조를 균형감 있게 결합한 것이 특징이다. 이 게임은 다음달 초 출시될 예정이다.

'미송자의 노래: 도트 방치형 RPG' 메인 타이틀 이미지.

앞서 미송자의 노래는 일본 현지에서 '이름 없는 자의 시'로 출시된 이후, iOS 무료 인기 순위 1위를 기록한 바 있다.

게임의 몰입도를 극대화하는 핵심 요소 중 하나는 음악적 완성도이다. 일본 RPG 음악의 거장 '사쿠라바 모토이'가 참여해 웅장하고 서사적인 사운드로 게임의 정서를 구축했다. 랑그릿사, 그란디아, 역전 재판으로 유명한 '이와다레 노리유키'가 이번 작품을 위해 독점 곡을 제공해 픽셀 비주얼과 깊은 감성의 시너지를 완성했다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

여기에 상황과 분위기에 맞춘 다수의 고퀄리티 오리지널 OST가 게임 내에 대거 수록됐다. 게임 플레이를 진행하는 과정은 물론, 감상용 음악으로도 높은 완성도를 갖췄다. 특히 한국 이용자를 위해 OST는 게임 음악 퍼블리셔 '사운드 리퍼블리카'를 통해 정식 발매될 예정이다.

라이트코어 게임즈 측은 한국 시장 진출을 위해 텍스트만 현지화하는 단순 번역을 넘어, 콘텐츠 전반에 걸친 로컬라이징을 단행했다. 주요 영웅 캐릭터에는 '김영선', '여민정', '최한', '김도영', '김하루' 등 국내 대표 성우진을 기용해 한국어 음성을 새롭게 입혔다. 이를 통해 스토리를 읽는 서사적인 몰입도와 캐릭터 감성 및 전달력도 한층 강화했다.