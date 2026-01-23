"14년 뒤 로봇이 사람보다 많아진다"…머스크의 충격적 예언

세계에서 가장 부자인 일론 머스크가 처음으로 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에 모습을 드러냈다. 그는 이 자리에서 "미래에는 로봇이 사람보다 많아질 것"이라는 전망을 내놨다.

CBS 뉴스에 따르면 일론 머스크는 22일(현지 시각) 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)의 최고경영자 래리 핑크(Larry Fink)와 인터뷰를 가졌다. 재산이 6,770억 달러(약 993조 원)에 달하는 머스크는 지난해 트럼프 정부에서 정부 효율성을 높이는 부서를 이끌기도 했다.

머스크는 자신이 운영하는 전기차 회사 테슬라와 우주 탐사 회사 스페이스X의 목표에 대해 설명했다. 그는 테슬라가 로봇 기술 개발을 통해 "지속 가능한 풍요로운 삶"을 만들겠다고 밝혔다. 테슬라는 현재 옵티머스라는 이름의 사람 모양 로봇과 스스로 운전하는 택시를 개발하고 있다.

머스크는 "로봇 기술과 AI가 모든 사람을 풍요롭게 만드는 진짜 방법"이라고 강조했다. 그는 "사람들이 전 세계 가난 문제를 해결하자고 자주 말하는데, 모든 사람에게 높은 생활 수준을 주는 유일한 방법은 AI와 로봇"이라고 말했다.

그는 로봇이 '어디서나 볼 수 있는' 수준이 되면 "세계 경제가 폭발적으로 성장할 것"이라고 내다봤다. 머스크는 "로봇이 사람보다 많아질 것"이라며, 사람 모양 로봇이 젊은 사람이 부족한 미래에 노인을 돌보는 데 도움이 될 수 있다고 덧붙였다.

로봇을 언제쯤 쓸 수 있느냐는 질문에 머스크는 테슬라의 옵티머스 로봇이 현재 "공장에서 간단한 일을 하고 있다"고 답했다. 그는 "올해 말까지는 더 복잡한 일을 할 수 있을 것이고, 아마 내년 말쯤에는 일반 사람들에게 사람 모양 로봇을 팔 수 있을 것"이라고 전망했다. 그러면서 "신뢰성이 충분히 높아지면 기본적으로 원하는 모든 일을 시킬 수 있을 것"이라고 설명했다.

영국 투자은행 바클레이스(Barclays)에 따르면, 사람 모양 로봇 시장은 현재 20억 달러(한화 약 2조 9천억) 규모다. 하지만, 이 은행은 AI 로봇이 제조업 같은 사람이 많이 필요한 분야에 들어가면서 2035년까지 최소 400억 달러(한화 약 58조 7천 원), 많게는 2,000억 달러(한화 약 293조 원)까지 커질 것으로 예상했다.

머스크는 스스로 운전하는 자동차에 대해서도 긍정적인 전망을 내놨다. 그는 "스스로 운전하는 자동차는 이제 본질적으로 해결된 문제"라며 "테슬라는 몇몇 도시에서 로봇 택시를 시작했고, 올해 말까지 미국 전역에서 많이 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다. 또한 "다음 달에 유럽에서 승인을 받기를 바라며, 중국도 비슷한 시기가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

머스크는 그동안 다보스 포럼을 강하게 비판해왔다. 2023년에는 이 행사가 "사람들이 원하지도 않는, 선출되지도 않은 세계 정부가 되어가고 있다"고 비난했다. 이번 주 다보스에는 트럼프 대통령, 프랑스 에마뉘엘 마크롱(Emmanuel Macron) 대통령, 유럽연합 집행위원회 우르줄라 폰데어라이엔(Ursula von der Leyen) 위원장을 포함한 여러 나라 정상과 기업 대표들이 참석했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)