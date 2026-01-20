"2분만에 나를 복제"...AI 아바타가 투자자 질문에 실시간 답변

인터랙트AI(InteractAI)가 19일(현지 시각) AI 기반 인터랙티브 투자 피칭 플랫폼 '인터랙트피치(InteractPitch)'를 선보였다. 이 서비스는 창업자의 아바타가 투자자와 실시간으로 대화하며 프레젠테이션 자료를 설명하는 방식으로, 실제 미팅 전 투자자의 관심사를 파악할 수 있다는 점이 특징이다.

인터랙트피치 공식 웹사이트에 따르면, 이 플랫폼은 일반 프레젠테이션 파일을 AI 기반 대화형 경험으로 전환한다. 투자자는 창업자의 아바타를 통해 프레젠테이션 자료를 탐색하고, 궁금한 점을 질문하며, 창업자는 투자자가 어떤 질문을 했는지 실시간으로 추적할 수 있다.

서비스의 핵심은 모바일 우선 경험이다. 투자자는 스마트폰에서 링크를 탭하는&nbsp;것만으로 프레젠테이션 자료를 탐색할 수 있으며, 별도의 앱 설치나 일정 조율 없이 텍스트 또는 음성으로 질문할 수 있다. AI는 각 슬라이드의 내용과 창업자가 추가한 맞춤 설명을 기반으로 답변을 제공한다.

플랫폼 구축 과정은 4단계로 구성된다.

먼저 PDF, PPTX, PPT 형식의 자료를 업로드하고 슬라이드별로 추가 설명을 입력한다.

두 번째 단계에서는 창업자의 사진과 음성 샘플을 업로드하면 몇 분 안에 아바타가 생성된다.

세 번째 단계에서는 전체 피칭 맥락, 톤, 타깃 청중, 지식 베이스 등을 설정한다.

마지막으로 링크를 공유하면 투자자가 모바일에서 바로 접속할 수 있다. 인터랙트AI는 이 서비스가 단순히 자료를 보여주는 것이 아니라, 창업자의 피칭 내용과 지식 베이스를 학습한 AI가 맥락에 맞는 답변을 제공한다고 설명했다. 창업자는 투자자와 첫 통화를 하기 전에 상대방이 어떤 부분에 관심을 보였는지 미리 파악할 수 있어, 더 준비된 상태로 미팅에 임할 수 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

현재 인터랙트피치는 무료로 체험할 수 있으며, 고성장 스타트업 팀들이 활용하고 있다고 밝혔다. 서비스 구축에 소요되는 시간은 약 2분이며, 별도의 설정 없이 파일 업로드와 맥락 입력만으로 바로 사용 가능하다.

해당 서비스에 대한 자세한 사항은 인터랙트AI 공식 웹사이트에서 확인 가능하다.

이미지 출처: 인터랙트AI

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)