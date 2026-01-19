챗GPT, 3년 만에 연매출 10배 폭증...오픈AI CFO "전례 없는 성장"

오픈AI가 챗GPT 출시 3년 만에 연간 반복 수익(ARR)을 10배 성장시키며 생성형 AI 시장의 지배력을 입증했다. 사라 프라이어(Sarah Friar) 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 18일(현지 시각) 공식 블로그를 통해 "2023년 20억 달러였던 ARR이 2024년 60억 달러, 2025년 200억 달러 이상으로 증가했다"며 "이는 이러한 규모에서 전례 없는 성장"이라고 밝혔다.

프라이어 CFO는 이 같은 폭발적 성장의 비결로 '지능의 가치에 따라 비즈니스 모델을 확장한다'는 원칙을 꼽았다. 챗GPT가 단순한 실험 도구를 넘어 학생들의 숙제 풀이부터 기업의 업무 자동화까지 일상에 깊숙이 침투하면서, 오픈AI는 소비자 구독부터 사용량 기반 API까지 다층적 수익 모델을 구축했다.

특히 컴퓨팅 파워가 성장의 핵심 변수로 작용했다. 오픈AI의 컴퓨팅 용량은 2023년 0.2기가와트(GW)에서 2025년 1.9GW로 9.5배 증가했으며, 수익도 같은 곡선을 그리며 성장했다. 프라이어 CFO는 "컴퓨팅은 AI에서 가장 희소한 자원"이라며 "더 많은 컴퓨팅이 있었다면 고객 채택과 수익화가 더 빠르게 이뤄졌을 것"이라고 강조했다.

관련기사

오픈AI는 주간 활성 사용자(WAU)와 일일 활성 사용자(DAU) 모두에서 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있다. 회사는 2026년 '실용적 채택' 확대에 초점을 맞춰, 특히 건강, 과학, 기업 분야에서 AI 활용 격차를 좁히는 데 주력할 계획이다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)