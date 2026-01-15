전 구글 X 임원, 충격 경고…"AI, 도구 아니라 인간의 주인 될 것"

전 구글X(Google X) 최고 비즈니스 책임자 모 가댓(Mo Gawdat)이 인공지능의 급속한 발전에 대해 강력한 경고를 보냈다. 그는 런던리얼(London Real)과의 인터뷰에서 "AI는 도구가 아니다. 현재는 유아 단계지만, 결국 인간의 주인이 될 것"이라고 단언했다.

IBM, 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 기술 기업에서 30년간 근무한 가댓은 "만약 지금 상황을 보지 못한다면 주의를 기울이지 않는 것"이라며 "우리는 이미 미니 디스토피아에 진입했다"고 주장했다.

가댓에 따르면 AI 능력은 5.7개월마다 두 배로 성장하고 있다. 이는 24개월마다 두 배로 증가하는 무어의 법칙(Moore's Law)과 비교해 충격적으로 빠른 속도다. 그는 "인텔(Intel) 4004 칩이 출시된 1970년대 초반부터 현재까지 처리 능력은 약 1,000억 배 증가했다"며 "AI는 이보다 훨씬 빠르게 발전하고 있고, AI가 더 나은 AI를 만드는 이중 지수 성장 단계에 있다"고 설명했다.

그는 풍부한 지능 자체에는 문제가 없다고 강조했다. "지능은 극성이 없는 힘이다. 좋은 곳에 사용하면 놀라운 결과를 얻지만, 나쁜 곳에 사용하면 순수한 악이 된다"는 것이다. 문제는 AI 기술이 희소성 기반의 자본주의 시스템과 정치적 이해관계에 의해 악용될 수 있다는 점이다.

가댓은 특히 미국과 중국 간의 AI 경쟁을 강하게 비판했다. 그는 "미국은 여전히 패권을 유지하려는 '약자 괴롭힘' 태도를 보이고 있다"며 "이는 전 세계가 대가를 치르는 냉전"이라고 지적했다. 오픈AI가 5,000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트를 발표한 지 일주일 만에 중국의 딥시크 R3가 3,000만 달러로 유사한 성과를 냈다는 사실을 언급하며, "우리가 왜 경쟁하는가"라고 반문했다.

가댓은 "우리가 직면한 진짜 문제는 풍부한 지능이 아니라 인간의 어리석음"이라며 "사람들이 잠에서 깨어나길 바란다. 겁을 주려는 게 아니라 깨어나길 바란다"고 말했다.

