AI가 만든 광고, 젊은 세대는 싫어한다...기업만 모르는 현실

기업들이 AI로 광고를 만드는 건 당연한 시대가 됐지만, 정작 광고를 보는 젊은 소비자들의 반응은 차갑다. 특히 10대 후반~20대 초반 Z세대의 절반 가까이가 AI 광고를 거부감 있게 본다고 답했다. 문제는 광고를 만드는 기업들이 이런 사실을 전혀 모르고 있다는 것이다. 미국 광고 업계 단체 IAB(Interactive Advertising Bureau)가 발표한 조사 결과에 따르면, 기업과 소비자가 생각하는 AI 광고에 대한 온도차가 지난해보다 더 벌어진 것으로 나타났다.

볼보도 코카콜라도 AI 광고... 하지만 젊은 세대는 냉담

요즘 유튜브나 인스타그램에서 보는 광고 상당수는 AI의 손을 거쳐 만들어진다. 볼보는 AI로 자동차 광고를 제작했고, 코카콜라는 2년 연속 크리스마스 광고를 AI로 만들었다. 광고업계 임원 82%가 "우리 회사는 AI로 광고를 만든다"고 답할 정도로 AI 광고는 이제 표준이 됐다. 2024년 해도 절반 정도였던 게 지금은 대부분의 기업이 사용하는 수준까지 올라왔다.

기업들이 AI를 가장 많이 쓰는 곳은 SNS 광고다. 인스타그램이나 페이스북에 뜨는 광고 10개 중 8개 정도가 AI의 도움을 받는다고 보면 된다. 배너 광고는 10개 중 7개, TV 광고는 절반 이상이 AI를 활용한다. 심지어 팟캐스트 같은 오디오 광고도 절반 가까이가 AI를 쓴다.

그런데 기업들이 AI를 쓰는 가장 큰 이유가 뭘까? 기업들이 AI를 쓰는 가장 큰 이유는 '돈을 아끼기 위해서'다. 2024년만 해도 5순위였던 비용 절감이 2026년에는 1순위로 올라섰다(64%). "AI가 창의적인 광고를 만들 수 있다"는 응답은 오히려 64%에서 61%로 조금 줄었다.

"소비자들 좋아할 거야"라는 기업들의 치명적 착각

광고 업계 임원 82%는 "젊은 소비자들이 AI 광고를 좋아할 것"이라고 생각했다. 하지만 실제로 AI 광고를 좋아한다고 답한 소비자는 절반도 안 되는 45%였다. 기업이 생각하는 것과 실제 소비자 반응 사이에 37%포인트나 차이가 났다. 이 격차는 2024년 32%포인트에서 더 벌어진 것이다.

더 심각한 건 소비자들이 AI 광고에 대해 점점 더 부정적으로 변하고 있다는 점이다. 2024년에 비해 "AI 광고 싫다"고 답한 사람이 12%포인트나 늘었다. 반대로 "잘 모르겠다"는 애매한 답은 34%에서 25%로 줄었다. 즉, 소비자들이 AI 광고를 더 많이 접하면서 "역시 별로네"라는 결론을 내리고 있는 셈이다.

기업들은 AI를 쓰는 브랜드를 '미래지향적'이라고 생각하지만, 소비자 중에서 그렇게 생각하는 사람은 절반도 안 된다. '독특하다'는 평가도 비슷하다. 반대로 부정적인 평가는 소비자 쪽이 훨씬 가혹하다. 소비자들은 AI 광고를 보면서 "사람을 속이려 한다"거나 "윤리적이지 않다"는 느낌을 받는 경우가 많았다. 기업이 생각하는 것보다 두 배 이상 높은 비율이다.

챗GPT는 쓰면서 AI 광고는 싫다는 Z세대

특히 Z세대의 반응이 차가웠다. 10명 중 4명이 AI 광고를 싫어한다고 답했는데, 이는 30대 이상 밀레니엄 세대의 두 배에 달하는 수치다. 불과 2024년만 해도 Z세대 중 부정적인 사람이 5명 중 1명 정도였는데, 지금은 거의 두 배로 늘었다.

AI를 광고에 사용하는 브랜드에 대해 Z세대의 30%가 '진정성 없다'고 평가했는데, 이는 밀레니엄 세대의 13%에 비해 두 배 이상이다. '단절된'이라는 응답은 Z세대 26% 대 밀레니엄 8%, '비윤리적'이라는 응답은 Z세대 24% 대 밀레니엄 8%로 나타났다.

흥미로운 건 Z세대가 평소에는 챗GPT 같은 AI 도구를 가장 많이 쓰는 세대라는 점이다. 숙제할 때도, 친구와 채팅할 때도, 이미지 만들 때도, AI를 자연스럽게 쓴다. 하지만 기업이 AI를 쓰는 건 전혀 다른 문제로 본다. 자신이 쓸 때는 좋지만, 기업이 쓰는 건 거부감이 든다는 이중적 태도다.

기업들이 이런 소비자 반응에 둔감해진 것도 문제다. 요즘 기업들은 "AI가 사람의 창의성을 떨어뜨리는가", "AI 도입 비용이 얼마나 드는가", "우리 브랜드 이미지는 괜찮은가" 같은 내부 문제에만 골몰한다. 정작 "소비자들이 어떻게 생각하는가"는 우선순위에서 밀렸다.

"AI로 만들었어요" 솔직히 말하니 오히려 더 좋아해

의외의 반전은 AI 사용을 솔직하게 밝히면 소비자 반응이 나쁘지 않다는 점이다. 젊은 소비자의 73%는 "이 광고는 AI로 만들었습니다"라고 표시되어 있으면 구매 의향이 높아지거나(36%) 상관없다(37%)고 답했다. 구매를 꺼리게 된다는 응답은 27%에 그쳤다.

소비자들은 "AI로 만들었다는 표시"가 광고에서 고품질 이미지, 재미있는 내용 다음으로 중요한 관심 요소라고 답했다. 쉽게 말해 숨기지 말고 당당하게 밝히는 게 오히려 소비자의 눈길을 끌 수 있다는 얘기다.

하지만 실제로는 절반도 안 되는 기업들만 항상 AI 사용을 밝힌다. AI로 광고를 만드는 기업 10곳 중 9곳은 '가끔' 표시한다고 답했지만, '항상' 표시하는 기업은 절반도 안 됐다. 2024년도와 비교해도 거의 개선되지 않았다.

한 광고 전문가는 "기업들이 AI 사용을 숨기려 하면 소비자는 더 의심한다"며 "오히려 솔직하게 밝히는 게 장기적으로 신뢰를 쌓는 방법"이라고 조언했다.

약 광고, 정치 광고는 무조건 밝혀라

소비자의 절반 이상이 특정 AI 기술의 공개를 원하고 있다. 광고가 100% AI 생성인 경우, AI 이미지를 사용하는 경우, AI 비디오를 사용하는 경우 공개를 원한다는 응답이 각각 50% 이상이었다. AI 음성이나 AI 아바타/가상 캐릭터의 경우도 거의 절반이 공개를 원했다.

특히 소비자들은 광고주들보다 이러한 기술의 공개를 더 많이 원하는 경향이 있었는데, 특히 AI 비디오와 AI 카피에서 그 차이가 컸다. 흥미롭게도 35%의 소비자는 디지털로 조정된 이미지나 비디오도 공개되어야 한다고 생각했고, 31%는 조작된 사진 촬영 기법도, 23%는 돈을 주고 구매한 스톡 사진 사용도 공개되어야 한다고 답했다.

소비자들은 제약/헬스케어 광고나 정치 광고에서 AI 사용을 공개하는 것이 매우 중요하다고 여기는 경향이 가장 높았다(각각 60% 이상). 광고주들도 이들 카테고리를 높은 중요도로 평가했다. 이들 카테고리는 금융 서비스와 함께 이미 가장 엄격하게 규제되는 분야이며, 일부 광고주들은 사전에 자발적으로 공개를 선택하고 있다. 반면 엔터테인먼트(영화, TV 프로그램, 음악) 광고는 중요도가 가장 낮았지만, 여전히 과반수의 소비자와 광고주가 투명성을 선호했다(소비자 53%, 광고주 54%).

비용 절감만 생각하다 소비자 신뢰 잃는다

전문가들은 기업을 위한 세 가지를 조언했다.

첫째, Z세대의 태도를 제대로 이해하라는 것이다. 이들은 평소 AI를 많이 쓰지만 기업의 AI 마케팅에는 유독 엄격하다. Z세대를 타겟으로 하는 광고는 더욱 신중하게 접근해야 한다.

둘째, AI를 비용 절감용이 아니라 품질 향상용으로 써야 한다. 돈을 아끼기 위해 광고 품질이 떨어지면 소비자가 금방 알아챈다. 소비자 4명 중 1명은 아직 AI 광고에 대해 확실한 의견이 없는 상태다. 지금이 이들의 마음을 얻을 수 있는 골든타임이다. 하지만 저품질 AI 광고를 계속 보여주면 이들마저 부정적으로 돌아설 수 있다.

셋째, 특히 영상이나 이미지에 AI를 쓸 때는 반드시 표시하라는 것이다. 투명성이 장기적으로 브랜드 신뢰를 지킨다. 소비자가 헷갈릴 수 있는 상황이라면 무조건 밝히는 게 맞다.

한 업계 관계자는 "기업들이 AI를 단기적 비용 절감 도구로만 보는 순간, 소비자와의 신뢰는 무너진다"며 "AI 시대에는 오히려 투명성과 진정성이 더 중요해졌다"고 강조했다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. AI 광고가 늘어나는데 왜 젊은 사람들은 싫어하나요?

A. 젊은 소비자들은 기업이 AI를 '비용 절감'과 '빠른 대량 생산' 수단으로만 쓴다고 봅니다. 실제로 기업들이 꼽은 AI의 가장 큰 장점이 2년 만에 '창의적 혁신'에서 '비용 효율성'으로 바뀌었습니다. 소비자 입장에서는 "우리한테 신경 쓰기보다 돈만 아끼려 한다"고 느끼는 거죠. 특히 Z세대는 본인들은 AI를 많이 쓰면서도 기업의 AI 사용에는 더 까다로운 이중적 태도를 보입니다.

Q2. AI로 광고 만들었다고 솔직히 말하면 매출에 손해 아닌가요?

A. 오히려 반대입니다. 젊은 소비자 10명 중 7명은 "AI로 만든 광고"라고 표시되어 있어도 구매 의향이 높아지거나 상관없다고 답했습니다. 또 "AI 사용 표시"가 고품질 이미지, 재미있는 내용 다음으로 소비자의 관심을 끄는 요소로 꼽혔습니다. 숨기지 말고 당당하게 밝히는 게 장기적으로 신뢰를 쌓는 길입니다.

Q3. 어떤 경우에 꼭 "AI로 만들었다"고 표시해야 하나요?

A. 소비자 절반 이상이 이런 경우 반드시 표시하길 원합니다. 광고 전체가 AI로 만들어진 경우, AI로 영상을 만든 경우, AI로 이미지를 만든 경우입니다. AI 목소리나 가상 인물을 쓸 때도 거의 절반이 표시를 원했습니다. 특히 의약품, 건강, 정치, 금융 관련 광고는 소비자와 기업 모두 절반 이상이 "꼭 밝혀야 한다"고 답했습니다. 간단히 말해 소비자가 "이게 진짜야, 가짜야?" 헷갈릴 수 있으면 표시하는 게 맞습니다.

