생각만으로 챗GPT 쓰는 날 올까… 오픈AI, 뇌와 AI 연결하는 '머지 랩스'에 투자

오픈AI가 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI, Brain Computer Interface) 스타트업인 머지 랩스(Merge Labs)의 시드 라운드에 투자자로 참여한다고 15일(현지 시각) 발표했다. 오픈AI는 "인터페이스의 진보는 컴퓨팅의 진보를 가능하게 한다"며 "사람들이 의도를 표현하는 더 직접적인 방법을 얻을 때마다 기술은 더 강력하고 유용해진다"고 투자 배경을 설명했다.

머지 랩스는 생물학적 지능과 인공지능을 연결해 인간의 능력, 주체성, 경험을 극대화하는 것을 장기 목표로 하는 연구소다. 이 회사는 생물학, 디바이스, AI를 결합해 안전하면서도 훨씬 높은 대역폭으로 뇌와 인터페이스하는 근본적으로 새로운 BCI 접근 방식을 개발하고 있다.

오픈AI에 따르면 AI는 머지 랩스의 접근 방식에서 핵심적인 역할을 한다. AI는 생명공학(bioengineering), 신경과학, 디바이스 엔지니어링을 포함한 연구 개발을 가속화할 것이다. 또한 고대역폭 인터페이스는 의도를 해석하고 개인에게 적응하며 제한적이고 노이즈가 많은 신호로도 안정적으로 작동할 수 있는 AI 운영 체제의 혜택을 받게 된다.

오픈AI는 "과학 기반 모델과 기타 최첨단 도구로 머지 랩스와 협력해 발전을 가속화할 것"이라고 밝혔다. 이어 "야심 찬 아이디어를 현실로, 궁극적으로는 사람들에게 유용한 제품으로 만들어가는 머지 랩스를 지원하고 협력하게 돼 기쁘다"고 덧붙였다.

머지 랩스의 공동 창업자에는 BCI에 대한 완전히 새로운 접근 방식을 개척한 연구자인 미카엘 샤피로(Mikhail Shapiro), 타이슨 아플랄로(Tyson Aflalo), 섬너 노먼(Sumner Norman)이 포함됐다. 이들은 기술 기업가인 알렉스 블라니아(Alex Blania), 산드로 헤르비그(Sandro Herbig), 그리고 개인 자격으로 참여한 샘 알트만(Sam Altman)과 함께 팀을 구성했다.

관련기사

오픈AI는 BCI를 "중요한 새로운 영역"이라고 평가하며 "새로운 소통, 학습, 기술과의 상호작용 방식을 열어준다"고 강조했다. 또한 "BCI는 누구나 AI와 원활하게 상호작용할 수 있는 자연스럽고 인간 중심적인 방법을 만들 것"이라고 전망했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)