"AI로 공부하면 바보 된다"…OECD 보고서 충격

세계 경제 전문 기관인 OECD가 충격적인 연구 결과를 발표했다. 인공지능 챗봇으로 공부하면 당장 성적은 오르지만, 실제로 머리에 남는 건 없다는 것이다. 오히려 AI 없이 공부한 학생보다 실력이 떨어진다. 전 세계 학생 대부분이 이미 챗GPT를 쓰고 있는 지금, OECD는 247페이지짜리 보고서를 통해 AI를 제대로 쓰는 방법을 제시했다.

터키 학생 실험이 밝힌 진실: 연습 때 127% 올랐는데 진짜 시험은 17% 떨어져

OECD 보고서가 소개한 터키 실험은 충격적이다. 터키 고등학생들이 수학 문제를 풀 때 GPT-4라는 AI를 사용했다. 일반 GPT-4를 쓴 학생들은 연습 점수가 48% 올랐고, 학습을 도와주도록 만든 GPT-4를 쓴 학생들은 무려 127%나 올랐다. 학생들과 부모들은 'AI가 정말 도움이 된다'고 생각했다.

하지만 진짜 시험이 시작되자 상황이 완전히 뒤집혔다. AI를 쓸 수 없는 시험에서 AI를 썼던 학생들은 AI를 전혀 안 쓴 학생들보다 17% 낮은 점수를 받았다. 겉으로는 공부를 잘하는 것 같았지만, 실제로는 실력이 늘지 않은 것이다. OECD는 학생들이 AI로 답을 쉽게 얻으면서 스스로 생각하는 과정을 건너뛰었고, 그래서 진짜 실력이 생기지 않았다고 설명했다.

중국 대학생 연구에서도 비슷한 결과가 나왔다. AI로 영어 작문을 고친 학생들은 과제 점수는 높았지만, 실제 영어 실력 테스트에서는 전혀 나아지지 않았다. 더 문제는 자기가 어떻게 공부하고 있는지 스스로 점검하는 능력까지 떨어졌다는 점이다. 뇌를 관찰한 연구에서는 더 확실한 결과가 나왔다. 처음부터 AI를 쓴 학생들은 뇌가 덜 활발했고 기억력도 약했다. 반면 먼저 혼자 쓰고 나중에 AI로 확인한 학생들은 뇌가 활발하게 작동했다.

우리 동네 학생 10명 중 9명이 매일 쓴다... 부모들만 모르는 AI 시대

충격적인 건 이미 대부분 학생이 AI를 매일 쓰고 있다는 사실이다. OECD 보고서에 따르면 에스토니아에서 중학생의 74%, 고등학생의 90%가 공부할 때 AI를 쓴다고 답했다. 그중 70%가 챗GPT를 쓴다. 독일은 더 심하다. 대학생 2만 3천 명을 조사했더니 94%가 AI를 쓰고, 그중 65%는 매일 또는 매주 쓴다고 답했다.

유럽 7개 나라 12~17세 학생 7천 명을 조사한 결과를 보면 학생들이 어떻게 AI를 쓰는지 알 수 있다. 56%가 정보를 찾을 때, 45%가 어려운 개념을 이해할 때, 31%가 숙제 답을 얻을 때 AI를 썼다. 48%의 학생이 챗GPT를 쓴다고 답했고, 그중 절반은 선생님이 시켜서 썼다.

프랑스에서는 2023년 대학생의 55%만 AI를 썼는데, 2025년에는 82%로 급증했다. 2년 만에 27%포인트나 늘어난 것이다. 미국도 마찬가지다. 2023년 25~33%였던 중고등학생 AI 사용률이 2024년 50%, 2025년 68%로 가파르게 올랐다. 이제 AI 사용은 '일부 학생'이 아니라 '대부분 학생'의 현실이다.

독일 대학생들은 AI를 어떻게 쓸까. 33%가 매주 검색할 때, 26%가 아이디어를 떠올릴 때, 21%가 공부 파트너로, 19%가 요약할 때, 19%가 번역할 때 쓴다. 흥미로운 건 33%가 AI를 '함께 공부하는 친구'처럼 생각한다는 점이다. AI가 단순한 도구를 넘어섰다는 뜻이다.

선생님은 36%만 쓴다... "우리 선생님은 AI를 모른다"는 학생들

학생들과 달리 선생님들의 AI 사용률은 훨씬 낮다. OECD가 조사한 결과 중학교 선생님의 36%만 최근 1년간 AI를 썼다고 답했다. 나라별로도 차이가 크다. 싱가포르와 아랍에미리트에서는 75%가 쓰는 반면, 프랑스와 일본은 20%도 안 된다.

선생님들이 AI를 쓰는 방식도 제한적이다. 주로 수업 계획을 짤 때(53%), 학생 수준에 맞춰 자료를 만들 때(52%), 행정 일을 처리할 때(45%) 쓴다. 실제 수업 중에 쓰거나 학생들에게 AI 쓰는 법을 가르치는 경우는 매우 드물다. 초등학교 선생님들은 중학교보다 AI를 덜 쓰지만, 특수 교육이 필요한 학생을 돕거나 학생 수준에 맞는 자료를 만들 때는 더 적극적으로 쓴다.

대학에서는 상황이 다르다. 프랑스 조사에 따르면 대학교수의 80%가 이미 AI를 쓰고 있다. 주로 강의를 준비할 때(49%)와 시험 문제를 만들 때(26%) 쓴다. 52개 나라 대학교수 1,700명을 조사한 결과에서도 68%가 AI를 썼고, 그중 75%는 수업 자료를 만들 때, 24%는 학생 과제에 피드백을 줄 때 썼다.

에스토니아는 역설적인 상황을 보여준다. 고등학생의 90%가 AI를 쓰는데 고등학교 선생님은 50%만 쓴다. 학생이 선생님보다 AI를 더 많이, 더 잘 쓰는 현실에서 누가 교육을 이끌어야 할까라는 질문이 생긴다.

"준비 시간 31% 줄고 합격률 9%p 올라"... 제대로 쓰면 선생님에게도 도움

AI가 무조건 나쁜 건 아니다. OECD 보고서는 제대로 만들어서 제대로 쓰면 선생님의 일도 줄이고 교육의 질도 높일 수 있다고 강조한다. 영국 중학교 과학 선생님들은 AI를 써서 수업 준비 시간을 31% 줄였다. 선생님들이 잡무에서 벗어나 학생들과 더 많은 시간을 보낼 수 있게 된 것이다.

미국의 연구는 더 고무적이다. 스탠퍼드대학교가 만든 'AI 개인 교사 도우미'는 잘 가르치는 선생님들의 방식을 관찰해서 만들어졌다. 이 도구를 900명의 개인 교사가 1,800명의 어려운 환경에 있는 학생을 가르칠 때 썼다. 결과는 놀라웠다. 학생 합격률이 평균 4% 올랐고, 경험이 적은 개인 교사는 9%포인트, 이전에 평가가 낮았던 개인 교사는 7%포인트나 올랐다. 이미 잘 가르치는 개인 교사에게는 효과가 작았다.

이는 AI가 교육 실력을 고르게 만들 수 있음을 보여준다. 경험 없는 선생님도 AI 도움으로 숙련된 선생님 수준의 효과를 낼 수 있다는 것이다. 하버드대학교 물리학 수업 실험도 이를 뒷받침한다. 교실에서 하는 수업과 똑같은 방식으로 만든 AI 개인 교사를 비교했더니, AI로 배운 학생들이 더 짧은 시간에 더 많이 배웠고 흥미도 높았다.

중국에서는 독해 공부를 도와주는 AI 도구가 전통 방식보다 독해 실력과 의욕을 더 높였다. 영국의 글쓰기 연구에서도 AI가 아이디어를 제안해주자 혼자 쓴 사람보다 창의성과 글 품질이 모두 좋아졌다.

답 주는 AI vs 질문하는 AI... '교육용 AI'는 뭐가 다를까

OECD는 일반 AI(챗GPT 같은)와 교육용 AI의 근본적인 차이를 강조한다. 일반 AI는 질문하면 바로 답을 주지만, 교육용 AI는 학생이 스스로 답을 찾도록 질문으로 유도한다. 대표적인 게 '소크라테스 놀이터'다. 이 AI는 답을 바로 주지 않고 질문을 던져서 학생이 스스로 생각하게 만든다.

예를 들어 학생이 "피타고라스 정리가 뭐예요?"라고 물으면 일반 AI는 정의와 공식을 바로 알려준다. 하지만 소크라테스 놀이터는 "직각삼각형의 세 변 사이에는 무슨 관계가 있을까?", "정사각형 넓이는 어떻게 구하지?" 같은 질문으로 학생이 스스로 개념을 발견하도록 돕는다. 보고서는 이런 대화형 AI가 학생 개개인에 맞춰 설명을 조정한다고 설명한다.

여러 명이 함께 공부할 때도 AI가 도움을 줄 수 있다. 연구에 따르면 AI는 ①정보 저장소, ②정보 수집, ③추가 자료 제공, ④참여 유도, ⑤질문으로 대화하는 파트너, ⑥전문가 역할 등을 할 수 있다. 이를 통해 지식 제공, 모두의 평등한 참여 보장, 공부 과정 되돌아보기 등을 도와준다.

하지만 OECD는 교육용 AI도 조심해서 써야 한다고 강조한다. AI가 만든 피드백 품질이 사람 선생님과 같거나 때로 더 좋을 수 있지만, 학생들은 여전히 사람 피드백을 더 의미 있고 믿을 수 있다고 느낀다. 그래서 AI를 선생님을 대신하는 게 아니라 돕는 도구로 써야 하고, 최종 책임은 선생님이 져야 한다.

한국·에스토니아·프랑스는 이미 시작했다... 각국 정부의 AI 교육 정책

OECD 보고서는 각국 정부가 이미 AI 교육 도입에 나섰다고 보고한다. 한국은 2025-26년 국가 교육과정에 맞춘 AI 학습 자료를 학교에 제공했다. 학생들이 여러 과목을 자기 수준에 맞춰 연습할 수 있고, 선생님은 학생이 무엇을 잘못 이해하고 있는지 피드백을 받는다. 학생 수준에 맞는 설명, 자동 피드백, 교육과정에 맞춘 대화 등의 기능이 있다.

에스토니아는 2025-26년 'AI 도약' 프로그램으로 모든 고등학교에서 AI 활용을 시도한다. 시설, 교육과정, 선생님 연수, 기술 회사와의 협력을 모두 결합했다. 모든 선생님에게 일반 AI 도구를 주고, 고등학생들에게는 교육 연구 원리를 따르도록 만든 AI 챗봇을 무료로 제공한다. 에스토니아어로만 대화하도록 설정한 것도 특징이다.

그리스는 2025년 'OpenAI와 그리스' 협력으로 선정된 고등학교에서 ChatGPT 교육용 버전을 시범 운영한다. 선생님 연수와 AI 사용의 교육 효과 관찰을 포함한다. 슬로바키아는 수업 계획과 평가를 돕는 AI를 시범 운영하고, 핀란드는 주로 선생님 지원과 피드백용 AI를 테스트한다. 일본, 캐나다, 호주는 글쓰기 지원, 피드백 제공, 업무 부담 줄이기에 집중한 지역 시범 사업을 한다.

프랑스는 교육용 '자체 AI'를 개발 중이다. 수업 계획을 돕는 AI와 130만 선생님을 위한 챗봇을 만들어서 인사 관련 일반적인 질문에 답하게 하고, 사람은 개별 상황에 집중하게 한다. 영국은 교육부의 '자료 저장소'로 교육과정 지침, 수업 계획, 학생 평가(개인정보 제거)를 모아서 AI를 훈련시키고, 영국 학교에 맞는 정확하고 품질 좋은 교육용 AI 도구를 만들 수 있게 한다.

네덜란드는 국립 AI 연구소를 통해 정부, 대학, 기업, 학교가 함께 교육용 AI 도구를 만든다. 이런 나라별 방식은 AI를 교육에 넣는 다양한 전략을 보여주며, 국제 협력과 지식 공유의 중요성을 강조한다.

OECD가 제시한 5가지 원칙: "AI는 보조 도구, 판단은 사람이"

OECD는 AI를 제대로 쓰기 위한 핵심 원칙을 제시했다.

첫째, 과제를 잘 풀었다고 해서 실력이 늘었다는 뜻이 아니라는 걸 분명히 알아야 한다. 학생들이 AI로 빨리 답을 얻으면 스스로 생각하는 과정을 건너뛰게 되므로, 천천히 여러 번 수정하며 쓰도록 해야 한다. 이는 AI를 쓰기 전에 먼저 생각하고, AI 답을 꼼꼼히 확인하며, 여러 번 고치는 과정을 말한다.

둘째, 주요 과목의 기본 지식과 기술은 AI 없이 먼저 배워야 한다. 계산기를 쓰기 전에 기본 산수를 배워야 하는 것처럼, AI를 쓰기 전에 기본 개념과 기술을 알아야 한다. 셋째, AI 도구는 교육용이든 일반용이든 선생님이 특정 학습 목표를 위해 계획한 수업에서 써야 한다.

넷째, AI 도구를 쓸 때 선생님은 계속 전문가로서 판단하고 AI가 만든 결과를 검토하고 고치거나 승인해서 품질에 책임을 져야 한다. AI는 제안할 수 있지만, 최종 결정은 항상 사람인 선생님이 내려야 한다.

다섯째, AI 개발자는 교육 연구와 교육 지식을 바탕으로 교육용 AI를 만들고, 선생님뿐 아니라 학생, 학부모, 교사 단체 등을 만드는 과정에 참여시켜야 한다.

보고서는 또한 AI의 교육 효과를 확인하는 국제 협력 연구가 중요하다고 강조한다. 지금까지 대부분의 연구는 짧은 기간만 봤기 때문에, 오랜 기간 AI를 썼을 때 어떤 효과가 있는지 연구가 필요하다.

OECD는 또한 선생님의 AI 활용 능력을 키우기 위해 AI를 이해하는 교육뿐 아니라 AI를 수업과 과제에 넣는 교육 능력을 키워야 한다고 강조한다. 이를 돕기 위해 유럽위원회와 OECD는 초등·중등 교육을 위한 AI 교육 기준을 만들었다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. 우리 아이가 챗GPT로 숙제를 하는데, 당장 못 쓰게 해야 하나요?

A. 무조건 금지할 필요는 없습니다. OECD 보고서는 AI 사용 자체가 문제가 아니라 '어떻게' 쓰느냐가 중요하다고 합니다. 터키 실험에서도 학습을 돕도록 만든 AI를 쓴 학생들은 일반 AI보다 나은 결과를 보였습니다. 중요한 건 아이가 AI를 답을 그냥 베끼는 도구가 아니라 생각을 돕는 도구로 쓰게 하는 것입니다. 먼저 혼자 문제를 풀어보게 하고, AI 답을 꼼꼼히 확인하며, 왜 그런 답이 나왔는지 설명하게 하는 방식이 좋습니다.

Q2. 선생님이 AI를 잘 모르는데 우리 아이 교육은 괜찮을까요?

A. 현재 선생님의 36%만 AI를 쓰고 있어서 걱정될 수 있습니다. 하지만 OECD는 선생님을 돕는 나라별 프로그램이 이미 시작됐다고 합니다. 한국은 AI 학습 자료를 제공하고, 에스토니아는 모든 선생님에게 AI 도구를 주며, 프랑스는 130만 선생님을 위한 AI 챗봇을 만들고 있습니다. 학부모로서는 학교나 선생님에게 AI 교육 계획을 물어보고, 필요하면 관련 연수 기회를 요청할 수 있습니다. 집에서도 아이와 함께 AI를 올바르게 쓰는 법을 배우는 게 도움이 됩니다.

Q3. 일반 AI(챗GPT)와 교육용 AI의 차이는 뭐고, 어떤 걸 써야 하나요?

관련기사

A. 챗GPT 같은 일반 AI는 질문하면 바로 답을 주지만, 교육용 AI는 학생이 스스로 답을 찾도록 질문으로 유도합니다. 예를 들어 소크라테스 놀이터는 답을 바로 주지 않고 "왜 그렇게 생각하니?", "다른 방법은 없을까?" 같은 질문으로 생각을 자극합니다. 하버드대 물리학 AI는 학생이 능동적으로 배우는 방식을 적용해서 교실 수업보다 더 나은 결과를 냈습니다. 지금은 교육용 AI가 많지 않으므로, 일반 AI를 쓰되 교육 목적으로 쓰는 게 중요합니다. 답을 바로 받지 말고 힌트를 요청하거나, AI 답을 확인하고 다른 방법으로도 풀어보게 하세요.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)