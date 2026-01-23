에이수스, 보급형 와이파이7 공유기 'RT-BE50' 출시

에이수스코리아가 23일 보급형 와이파이7(802.11be) 유무선공유기 'RT-BE50'을 국내 출시했다.

RT-BE50은 사물인터넷(IoT) 기기나 프린터, 가전제품용 2.4GHz 주파수에 688Mbps, PC나 스마트폰·태블릿을 위한 5GHz 주파수에 2.88Gbps 등 총 3.6Gbps 통합 대역폭을 제공한다.

여러 주파수 대역을 동시에 활용해 전송 속도를 높이는 '멀티링크오퍼레이션'(MLO), 160MHz 대역폭 등 와이파이7 주요 기능을 모두 지원한다.

에이수스 와이파이7(802.11be) 유무선공유기 'RT-BE50'. (사진=에이수스)

외부 인터넷 회선은 최대 2.5Gbps를 지원하며 최대 1Gbps 유선 단자 3개로 데스크톱 PC나 콘솔 게임기, 스마트 TV 등을 연결할 수 있다.

에이수스 유무선공유기를 여러 대 활용해 음영 지역이나 끊김 없는 메시 와이파이를 생성하는 'Ai메시', 피싱이나 악성코드 배포 사이트 접속을 차단하는 'Ai프로텍션', 별도 비용 없는 VPN 등 부가 기능을 제공한다.

무상보증기간은 구입 후 3년간이며 권장가는 9만 9천원.