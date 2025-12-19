에이수스, 업무용 미니PC '엑스퍼트센터 PB64' 출시

인텔 코어 울트라 시리즈2 기반, NVMe SSD 3개 장착 가능

홈&모바일입력 :2025/12/19 10:35

에이수스코리아가 19일 공간 활용도를 높인 미니PC '엑스퍼트센터 PB64'를 국내 출시했다.

엑스퍼트센터 PB64는 가로·세로 17.5cm, 두께 4.42cm 케이스에 인텔 코어 울트라 시리즈2(애로우레이크) 프로세서, DDR5-5600MHz 메모리를 장착해 높은 성능을 낸다.

NVMe M.2 SSD는 최대 3개까지, 2.5인치 SSD나 하드디스크 드라이브는 최대 1개까지 총 4개 저장장치를 장착할 수 있다.

엑스퍼트센터 PB64. (사진=에이수스코리아)

메모리 용량은 DDR5-5600MHz 모듈 32GB 2개로 64GB까지 확장할 수 있다.

디스플레이포트 2개와 HDMI 등 영상 출력 단자로 모니터를 동시에 최대 4대까지 연결할 수 있고 6GHz 와이파이7(802.11be), 블루투스 5.4로 케이블 없이 주변기기 연동이 가능하다.

색상은 블랙/화이트 두 종류이며 국내 온·오프라인 쇼핑몰 및 매장에 공급중이다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
에이수스 엑스퍼트센터 미니PC 인텔 코어 울트라 NVMe SSD

