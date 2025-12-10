에이수스코리아, 540Hz WOLED 게이밍 모니터 출시

에이수스코리아가 10일 탠덤 WOLED 패널을 적용한 고성능 게이밍 모니터 'ROG 스위프트 OLED PG27AQWP-W'를 국내 출시했다.

ROG 스위프트 OLED PG27AQWP-W는 발광층을 2개로 보강해 밝기는 높이고 수명을 연장한 탠덤 WOLED 패널을 탑재했다. 최대 밝기는 기존 OLED 대비 15% 늘어났고 패널 수명도 최대 60% 늘렸다.

RGWB 서브픽셀을 적용해 게임 내 자막이나 메뉴, 텍스처와 웹서핑, 문서 작업시 가독성을 높였다. 주변광 반사를 줄이는 트루블랙 글로시 코팅을 패널에 적용했다.

ROG 스위프트 OLED PG27AQWP-W 게이밍 모니터.

화면주사율은 최대 540Hz, 기본 해상도는 2560×1440 화소이며 해상도를 1280×720 화소로 전환할 경우 최대 720Hz로 작동한다.

화면을 실시간 분석해 어두운 장면의 시인성을 높이는 '동적 그림자 보강', 빠른 움직임에서 잔상을 최소화하는 ELMB 등 기능도 탑재했다.

화면 밝기 자동 조절 등으로 OLED 패널 번인을 억제하는 'OLED 케어 프로' 솔루션이 적용됐고 근접센서를 이용해 화면 앞에 이용자가 없을 경우 자동으로 화면을 꺼 패널을 보호한다.

무상보증기간은 구입 후 3년간이며 오는 17일 오후 7시 네이버 쇼핑 라이브에서 제품 판매 예정이다.