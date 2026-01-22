카카오, 그룹 콘트롤타워 'CA협의체' 축소한다

카카오가 조만간 인사 개편을 통해 그룹 콘트롤타워 역할인 CA협의체 규모를 축소한다. 협의체 기능은 유지하되, 카카오 본사와 업무가 중복되는 겸직 인력을 본사로 이동시켜 조직을 슬림화할 것으로 보인다.

22일 관련업계에 따르면 카카오는 CA협의체 소속 인력 가운데 본사와 업무가 겹치는 인원을 본사 조직으로 재배치할 예정이다. 이에 따라 현재 150명 안팎으로 알려진 CA협의체 인력 규모는 줄어들 전망이다.

2024년 2월에 만들어진 CA협의체는 정신아 카카오 대표를 중심으로 전략·ESG·브랜드커뮤니케이션·책임경영 등 4개 위원회로 구성돼 있다.

카카오 아지트

김범수 미래이니셔브센터장의 사법 리스크 국면에서 강화했던 중앙 통제 조직 역할을 줄이고, 본사와 계열사 중심의 책임 경영 체제로 되돌리려는 수순이라는 해석이 나온다.

본사 및 계열사 조직과의 업무 중복 문제가 지속 제기돼 온 점도 이번 개편의 직접적인 배경으로 꼽힌다.