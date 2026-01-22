쿠팡노조 "전방위 조사, 현장 일자리 위협…노동자·소상공인 희생 안돼"

쿠팡 노동조합이 최근 발생한 개인정보 유출 사고와 관련해 정부의 합리적이고 공정한 조사를 촉구하는 입장문을 냈다. 개인정보 보호 책임은 분명히 져야 하지만, 과도한 제재로 현장 노동자와 소상공인의 생계가 위협받아서는 안 된다는 주장이다.

노조는 22일 “최근 회사에서 발생한 개인정보 유출 사고에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “이번 사고를 계기로 쿠팡이 개인정보 관리 체계를 더욱 철저히 갖추고, 고객과 국민이 다시 신뢰할 수 있는 기업으로 거듭나기를 바란다”고 밝혔다.

다만 현재 진행 중인 정부의 전방위 조사 방식에 대해서는 우려를 나타냈다. 노조는 “10곳이 넘는 정부기관이 개인정보 유출을 넘어 회사의 전반적인 사업 전반에 대해 동시다발적으로 조사를 진행하는 상황은 이례적”이라며 “이로 인해 현장 노동자들의 일자리가 위협받을 수 있다는 심각한 우려를 하지 않을 수 없다”고 말했다.

사진=쿠팡노조 사이트

실제 현장에서는 이미 변화가 나타나고 있다는 설명이다. 노조는 “배송 물량 감소를 체감하고 있으며, 이는 단순한 개인 고용 문제가 아니라 노동자 가족 전체의 생계와 직결된 문제”라고 역설했다.

노조는 개인정보 유출 책임을 회피할 의도는 없다고 선을 그었다. 노조 측은 “정부 기관이 철저히 조사하고, 그 결과에 따라 회사가 합당한 개선 조치를 이행하는 것은 당연한 책무”라면서도, “개인정보 보호 책임의 범위를 넘어선 과도한 제재로 회사 운영이 심각한 타격을 입을 경우, 그 여파로 노동자들의 일자리와 소상공인의 판로가 동시에 위협받을 수 있다”고 지적했다.

특히 “만약 회사 운영이 어려울 정도의 제재로 회사가 문을 닫게 된다면, 노동자의 권익향상과 처우개선을 위한 노동조합의 존재 의미도 퇴색될 수 있다”고 우려했다.

노조는 “회사의 잘못은 분명히 바로잡아야 한다”면서도 “그 과정에서 회사를 키워 온 수많은 노동자와 쿠팡을 통해 생계를 이어가는 소상공인들이 희생돼서는 안 된다”고 말했다.

이어 “어떠한 조사와 논의도 현장에서 생계를 유지하고 있는 노동자들의 생계권을 함께 고려하고, 이에 대한 대책까지 수반한 결과로 이어져야 한다”고 덧붙였다.