아이티센씨티에스, 세타온과 AI 인프라 최적화 사업 '맞손'

아이티센씨티에스가 인공지능(AI) 인프라 비용 잠식 문제를 해결하기 위해 기술 파트너십을 강화한다.

아이티센씨티에스는 세타온과 차세대 AI 인프라 구축·운영 최적화 기술 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

양사는 이번 협력을 통해 AI 모델 대형화에 따른 전력 소모 및 비용 상승 문제를 해결하고 지능형 인프라 시장을 선점할 계획이다.

(사진=아이티센)

최근 AI 시장은 그래픽처리장치(GPU) 서버의 폭발적인 전력 소모와 기하급수적인 스토리지 증설 비용으로 인해 비용 잠식이라는 문제에 직면했다.

세타온은 소프트웨어(SW)와 하드웨어(HW)를 통합 제어하는 AI 커널 기술을 통해 이러한 난제를 해결할 원천 기술을 보유 중이다. 특히 단일 위상 파라미터 기반 동적 제어와 의미 기반 저장 기술을 통해 전력 효율과 스토리지 총소유비용(TCO)을 각각 30% 이상 최적화하는 핵심 솔루션을 제공한다.

또 데이터 중복 맥락을 제거하는 업무형 영구기억 기술은 기업의 핵심 자산 유출을 차단하고 글로벌 빅테크에 대한 종속을 탈피할 수 있는 소버린 AI 구현의 핵심 역할을 할 것으로 주목받고 있다.

아이티센씨티에스는 자사 AI 고성능 컴퓨팅(HPC) 최적화 및 인프라 설계 역량에 세타온의 커널 최적화 기술을 결합해 차별화된 AI 인프라 매니지먼트 서비스를 강화한다는 방침이다. 양사는 아이티센 AI 이노베이션 데이터센터에서 AI 서비스 개발부터 테스트, 최적화까지 전 과정을 자동화한 처리 시스템 모델을 공동 실증할 예정이다.

특히 이번 MOU를 기점으로 ▲아이티센 AI 이노베이션 데이터센터 내 커널 기술검증(PoC)을 통한 성능 지표 확보 ▲통합 AI 랙 공식 론칭 ▲공공 및 기업용 소버린 AI 플랫폼 구축 ▲동남아·일본 등 글로벌 시장 진출을 단계적으로 추진할 방침이다.

이를 통해 인프라 운영 마진율을 15% 이상 높이고 라이선스 기반의 고정 수익 모델을 안착시킨다는 전략이다.

한상욱 아이티센씨티에스 대표는 "세타온 AI 커널 기술은 인프라 운영 효율을 극대화할 수 있는 게임체인저가 될 것"이라며 "양사 시너지를 통해 공공 및 기업 고객이 직면한 에너지와 비용 문제를 해결하는 차세대 AI 운영 표준을 제시하겠다"고 말했다.