박현주 한국여성지식재산인회장 "지식재산 가치 극대화"

지식재산(IP)이 국가경쟁력 핵심 자산으로 자리 잡은 가운데 과학기술정보통신부 산하 사단법인 한국여성지식재산인회(회장 박현주·시옷 대표)가 AI시대를 선도하는 전문가 그룹으로서 보폭을 넓히고 있다.

지난해 제3대 회장으로 취임한 박현주 회장은 기업과 기술 현장에서 쌓아온 풍부한 실무 경험을 바탕으로, 협회 내실을 다지는 동시에 여성 지식재산인들이 산업계 전반에서 중추적인 역할을 수행할 수 있게 기반을 닦아왔다.

대통령 직속 국가지식재산위원회 위원들을 중심으로 설립된 한국여성지식재산인회는 지식재산권의 보호와 활용에 앞장서는 여성 변호사, 변리사, 기업인, 교수 등 100여 명의 전문가들로 구성된 네트워크다. 그동안 전문 영역에서 깊이 있는 활동을 이어온 협회는, 박현주 회장의 리더십 아래 AI 전문 지식재산 리더십 플랫폼으로 거듭나고 있다.

22일 박 회장은 "AI를 비롯한 급격한 기술 변혁의 시대에 지식재산은 단순히 법적 보호의 대상을 넘어, 기술과 산업을 잇고 새로운 부가가치를 창출하는 핵심 전략 자산”이라며 “그동안 각 분야에서 개별적으로 활동하던 여성 전문가들의 역량을 결집, 국가 지식재산 생태계를 견인하는 실질적인 허브 역할을 수행할 것”이라고 밝혔다.

박현주 한국여성지식재산인회장(시옷 대표)

특히 박 회장은 2026년 올해를 기점으로 협회 역할을 한 단계 격상시킨다는 구상이다. 구체적으로 ▲AI 및 데이터 특화 IP 전문 역량 강화 기반 조성 ▲산업 변화에 대응하는 고도화된 교육·세미나 확대 ▲차세대 IP 인재 육성을 위한 네트워킹 프로그램 등을 시행, 여성 전문가들이 기술 변화의 중심에서 정책적·전략적 대안을 제시할 수 있게 할 예정이다.

박 회장은 “현장 수요는 급증하고 있지만, 복잡한 AI 기술과 지식재산 제도를 통합적으로 이해하는 전문 인력은 여전히 부족하다”면서 “우리 협회가 보유한 섬세하고 전문적인 통찰력은 AI 시대의 불확실성을 해소하는 결정적인 열쇠가 될 것”이라고 덧붙였다.

협회는 앞으로 지식재산 분야 인식 고취 활동은 물론, 산업계와 정책 당국을 잇는 가교 역할을 강화해 여성 지식재산인들의 사회적 기여도를 높여갈 계획이다. 박 회장은 “한국여성지식재산인회는 지식재산의 가치를 극대화하고 미래 성장을 견인하는 전문 플랫폼으로 자리매김할 것”이라며 “여성 지식재산 전문가들이 변화의 물결 위에서 새로운 기회를 창출할 수 있게 협회의 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.