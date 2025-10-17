시옷, 50억 규모 '최고급 AI 해외인재 유치지원' 선정

AI 보안 전문기업 시옷(CIOT, 대표 박현주)은 대한민국 AI 기술 주권 확보를 위한 핵심 국가 전략 프로젝트인 ‘최고급 AI 해외인재 유치지원사업’에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다. 이 사업은 과학기술정보통신부가 주관하고 정보통신기획평가원이 전담한다. 유일한 보안 전문기업으로 이름을 올린 시옷은 이를 통해 국내 AI 보안 분야의 대표 기업으로 도약하는 결정적 계기를 마련했다고 설명했다.

이번 ‘최고급 AI 해외인재 유치지원사업’은 우수한 AI 해외 인재를 유치해 기업의 AI 혁신 연구프로젝트 수행 및 국내 AI 고급인재 양성, 글로벌 네트워크 구축 등 AI 연구생태계의 질적 제고를 목표로 한다.

특히 시옷은 보안 기업 중 유일하게 이 사업에 선정됐다. 시옷은 "AI 기술이 확산될수록 보안 문제가 가장 핵심적인 글로벌 이슈로 부상한다"면서 "시옷의 독보적인 AI 보안 기술력과 전략적 중요성을 공식적으로 인정받은 결과"라고 밝혔다.

박현주 시옷 대표

시옷은 이번 선정으로 오는 2027년 12월까지 2년 4개월간 총 50억 원의 정부 지원을 받는다. 이 예산과 집중 지원을 바탕으로 세계 최고 수준 AI 석학 및 연구진을 유치하고 연구개발에 협력, 글로벌 경쟁력을 갖춘 차세대 AI 보안 솔루션 개발에 총력을 기울인다.

특히,시옷이 개발을 목표로 하는 핵심 기술은 AI가 스스로 위협을 감지하고 대응하는 자율형 AI 보안 시스템으로 ▲AI 탐지·대응 고도화를 위한 멀티 AI 에이전트 개발 ▲ 보안 프로세스를 자동화하는 자동화 보안엔진 개발 ▲글로벌 위협 정보와 연계된 글로벌 데이터 연계 플랫폼 구축 등에 나선다.

시옷은 "AI가 스스로 사고하고 판단하는 기존 탐지 중심 보안체계를 뛰어넘는 차세대 모델 개발에 나선다"면서 "이 기술이 상용화되면 금융, 모빌리티, 공공 인프라 등 신뢰 기반 산업 전반에 AI 보안이 핵심 인프라로 작동한다"면서 "이러한 혁신적인 기술 개발은 단순한 보안 솔루션을 넘어, 대한민국이 AI 시대의 신뢰 기반 강국으로 도약하는 데 기여하고, 시옷을 국내 AI 보안 분야의 '퍼스트 무버'이자 글로벌 선도 기업으로 이끌 것"이라고 강조했다.

박현주 시옷 대표는 “올해 초부터 AI 전환 준비를 시작했지만, 작은 기업으로서 자원과 역량의 한계도 느꼈다. 그러나 이번 지원을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 보안 솔루션을 개발할 기회를 얻게 돼 매우 기쁘고 감사하다"면서 "이번 선정은 작은 기업이지만, AI 보안이라는 새로운 영역에서 국가 전략의 중심에 설 수 있게 된 의미 있는 출발점”이라고 말했다. 이어 “이 과제를 계기로 시옷은 AI 보안 기업으로의 도약을 목표로 기술 역량을 집중할 것”이라고 덧붙였다.