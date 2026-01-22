새해 첫 케이콘, 5월8일부터 일반 지바현에서 열린다

CJ ENM은 5월8일부터 사흘간 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 ‘케이콘 재팬 2026)’을 개최한다.

지난해 일본과 미국에서 열린 케이콘은 K팝을 중심으로 K뷰티, K푸드, K콘텐츠를 총망라한 한국의 라이프스타일을 소개하며 현지 언론에서도 뜨거운 반응을 모았다.

새해 케이콘은 한층 진화한 ‘K-경험’을 선보이며 생생한 에너지를 전달할 수 있도록 프로그램을 확장한다. 전 세계 팬덤의 목소리를 반영해 케이콘에서만 경험할 수 있는 다양한 참여형 콘텐츠를 중심으로 꾸린다.

케이콘 1차 아티스트 라인업에는 ▲한국과 일본 양국에서 밀리언셀러를 달성한 최초의 일본 아티스트로 ‘Back to Life’로 미국 빌보드 차트에 진입하며 글로벌 대세로 자리매김한 &TEAM(앤팀)을 비롯해 ▲데뷔 앨범 'EUPHORIA'로 초동 밀리언셀러를 달성하며 2026년 초대형 신인으로서 저력을 입증한 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE) ▲데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’로 밀리언셀러 달성, 미국 '빌보드 200' 15위 진입, 스포티파이 누적 스트리밍 3억 회 돌파 등 가파른 글로벌 성장세를 보이고 있는 코르티스(CORTIS)가 이름을 올렸다.

아울러 ▲싱글 ‘THE WINTER MAGIC’으로 발매 4일 만에 밀리언셀러를 달성하고 데뷔 이후 8연속 하프 밀리언셀러를 이어가며 커리어 하이를 경신 중인 INI(아이엔아이)와 ▲일본 아티스트 최초로 미국 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워드’ 후보에 오르는 등 탄탄한 글로벌 팬덤을 기반으로 글로벌 행보를 이어가고 있는 JO1(제이오원)도 무대에 오른다.

▲미니 4집 타이틀곡 ‘OVERDRIVE'로 ‘앙탈 챌린지’ 열풍을 일으키고, 첫 팬미팅과 단독 콘서트를 매진시키며 오리콘 연간 ‘신인 랭킹’ 2위에 오른 TWS(투어스)까지 라인업을 채웠다.

이밖에 더 많은 아티스트 라인업이 추후 공개될 예정이다.

한편, 2012년 미국 어바인을 시작으로 전 세계 각 지역에서 열린 케이콘은 음악 콘텐츠를 중심으로 문화 전반을 아우르는 페스티벌 모델을 구축하며 한류 확산에 선구적인 역할을 했다. 아시아, 중동, 유럽, 미주 등 전 세계 14개 지역에서 개최되며 오프라인 누적 관객 수는 222만 명을 넘어섰으며, 디지털 플랫폼을 통해 수천만 명의 글로벌 팬들이 언어와 국경을 넘어 강력한 글로벌 팬덤을 형성했다.