작가 등용문 '오펜' 10주년...새로운 스토리텔러 모십니다

새해 10주년을 맞은 CJ ENM의 대표적인 신진 창작자 지원 사업 오펜(O’PEN)이 2026년 공개 모집을 진행한다.

2026년 오펜은 드라마, 영화, 음악 분야의 신예 창작자를 대상으로 '오펜 스토리텔러' 10기와 '오펜 뮤직' 8기를 선발한다.

스토리텔러 10기는 드라마 부문(1월2~15일), 영화 부문(2월2~11일) 순으로 접수를 진행하며, 오펜 뮤직 8기는 3월 중 공모할 예정이다.

CJ ENM은 올해 6월1일 기준 방송사, 제작사와 집필 계약이 없는 창작자라면 누구나 지원할 수 있다. 모든 대본은 블라인드 심사로 진행되며, 작품 제출 편수는 드라마 부문 최대 5편, 영화 부문 최대 3편까지 허용된다.

자세한 내용은 오펜 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. CJ ENM 유튜브에 공개된 오펜 공모전 Q&A 영상에서도 심사 방식과 교육 과정 등 지원자가 궁금해할 핵심 정보를 제공한다.

CJ ENM 관계자는 “특정 장르나 소재보다 작가의 시선과 해석, 캐릭터 구축력을 중시한다”며 “오펜은 단기 교육이 아닌 장기 육성 플랫폼으로, K-콘텐츠 생태계를 이끌 차세대 창작자들의 글로벌 도약을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다”고 설명했다.

한편, 오펜은 기획부터 제작, 편성, 비즈매칭까지 전 과정을 지원하며 신인 창작자와 산업을 잇는 플랫폼 역할을 하고 있다. 지난 10년간 276명의 작가와 115명의 작곡가를 배출하며 단막극, 영화, OTT, 음악 전반에서 K콘텐츠 생태계에 활력을 더해왔다.