엠넷플러스, '2025 마마어워즈' 4K 해상도로 생중계

CJ ENM의 K팝 플랫폼 ‘엠넷플러스(Mnet Plus)’가 2025 마마어워즈를 플랫폼 최초 4K 초고화질 생중계로 선보인다.

엠넷플러스는 전 세계 K팝 팬들이 콘텐츠 시청부터 투표, 서포트, 커뮤니티 활동까지 한 공간에서 즐길 수 있는 올인원 팬터랙티브 플랫폼이다.

현재 251개 지역에서 서비스 중이며 활성 이용자 수가 지난해 대비 약 3배 증가하는 등 글로벌 K팝 허브로 빠르게 성장하고 있다. 특히 전체 트래픽의 80%가 해외 이용자로 구성될 만큼 글로벌 이용층이 빠르게 확대되고 있다.

엠넷플러스는 마마어워즈에 대한 글로벌 팬덤 열기에 맞춰 4K 생중계를 제공키로 했다.

초고화질 생중계를 통해 전 세계 어디서든 대형 스테이지, 아티스트 퍼포먼스, 연출 디테일까지 더욱 선명하게 즐길 수 있게 됐다. 모바일 앱은 물론 PC 웹에서도 무료 라이브 스트리밍을 지원해 접근성과 편의성도 대폭 강화해 글로벌 팬들의 몰입감 있는 시청 경험을 도울 전망이다.

엠넷플러스 관계자는 “글로벌 팬들이 MAMA의 현장을 더 가까이 느낄 수 있도록 처음으로 4K 생중계를 도입했다”며 “앞으로도 팬들이 가장 편리하고 몰입감 있게 K팝을 즐길 수 있는 플랫폼을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.