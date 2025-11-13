CJ ENM 엠넷플러스, 이용자 수 작년보다 3배 늘었다

CJ ENM의 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 ‘엠넷플러스’가 전년 동기 대비 3배 이상의 성장을 기록했다.

13일 CJ ENM에 따르면 엠넷플러스의 월간활성이용자(MAU) 수는 9월 2천만명 돌파에 이어 10월 1천500만 명을 기록하며 꾸준한 이용자 유입을 보이고 있다.

또 일간활성이용자(DAU) 수는 평균 300만명대를 유지하고 있다.

이 같은 성장세는 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 팬이 직접 참여하고 경험하는 ‘팬터랙티브 콘텐츠’의 확산으로 풀이된다.

전 세계 팬들은 엠넷플러스를 통해 콘텐츠 감상뿐 아니라 투표, 서포트, 라이브토크 등 다양한 형태로 참여하고 있다. 그 결과 ‘보이즈 2 플래닛’ 파이널 생방송 투표 당시 초당 최고 7만 표가 몰릴 정도로 폭발적 반응을 얻었고, ‘2025 마마 어워즈’ 투표 열기도 뜨겁게 이어지고 있다.

또한 오리지널 예능 ‘숨바꼭질(SUMBAKKOKJIL)’, ‘더 시티 오브 스파이(The City of Spy : NCT 127)’, ‘와이드 케이팝 뉴스(WIDE K-POP NEWS)’ 등 차별화된 K-POP 콘텐츠들도 주목받고 있다. 특히 ‘숨바꼭질’의 단일 IP 유니크 이용자는 100만 명을 돌파하며 강력한 화제성을 입증했다

한편, 엠넷플러스는 현재 251개 국가 및 지역에서 서비스 중이며, 전체 트래픽의 80%가 해외 이용자로 구성될 만큼 글로벌 이용층이 빠르게 확대되고 있다.