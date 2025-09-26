CJ ENM 엠넷플러스, 오리지널 예능 '숨바꼭질' TWS편 26일 공개

CJ ENM의 엠넷플러스는 26일 오후 6시 오리지널 예능 ‘숨바꼭질(SUMBAKKOKJIL)’ TWS 편을 최초 공개한다.

에피소드의 배경은 어둠이 짙게 깔린 외딴 물류창고. 좁은 통로와 박스 더미 속에서 멤버들은 정체불명의 술래를 피해 생존을 건 추격전이다. 앞서 지난 22일 공개된 선공개 영상은 공개 직후 팬들의 이목을 집중시켰다.

제작진은 “TWS가 가진 순수한 청춘 에너지가 공포 상황과 만나 오히려 더 강렬한 재미를 만들었다”며, “이번 회차를 통해 이들의 예능 DNA가 본격적으로 드러날 것”이라고 전했다.

한편, ‘숨바꼭질(SUMBAKKOKJIL)’은 한국의 숨바꼭질 놀이를 모티브로, 4천444초 동안 술래와 벌이는 생존 게임을 담은 공포 서바이벌 콘텐츠다.