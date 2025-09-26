CJ ENM 엠넷플러스, 오리지널 예능 '숨바꼭질' TWS편 26일 공개

방송/통신입력 :2025/09/26 09:15

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

CJ ENM의 엠넷플러스는 26일 오후 6시 오리지널 예능 ‘숨바꼭질(SUMBAKKOKJIL)’ TWS 편을 최초 공개한다.

에피소드의 배경은 어둠이 짙게 깔린 외딴 물류창고. 좁은 통로와 박스 더미 속에서 멤버들은 정체불명의 술래를 피해 생존을 건 추격전이다. 앞서 지난 22일 공개된 선공개 영상은 공개 직후 팬들의 이목을 집중시켰다.

제작진은 “TWS가 가진 순수한 청춘 에너지가 공포 상황과 만나 오히려 더 강렬한 재미를 만들었다”며, “이번 회차를 통해 이들의 예능 DNA가 본격적으로 드러날 것”이라고 전했다.

한편, ‘숨바꼭질(SUMBAKKOKJIL)’은 한국의 숨바꼭질 놀이를 모티브로, 4천444초 동안 술래와 벌이는 생존 게임을 담은 공포 서바이벌 콘텐츠다.

관련기사

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
CJ ENM 엠넷플러스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

양분된 反쿠팡연대…네이버·컬리 VS 신세계·알리바바

명륜진사갈비 오너 일가, 대부업 12곳 실소유...가맹점에 고금리 대출

"휴머노이드는 주권 산업...6천만원대 제품 내놓을 것"

세계 '광물·제련' 中 손아귀에…K-배터리 해법 있나

ZDNet Power Center