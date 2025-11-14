CJ ENM 스튜디오스, 제2회 스토리 콘테스트 수상작 선정

CJ ENM 스튜디오스가 재능 있는 신진 작가를 발굴하고 대한민국 대표 콘텐츠를 육성하기 위해 개최한 ‘제2회 CJ ENM 스튜디오스 스토리 콘테스트’ 수상작을 발표했다. 선정작은 CJ ENM 스튜디오스, 산하 레이블과 비즈매칭돼 공동 기획 개발 제작부터 투자 지원까지 이어진다.

대상은 권순원 작가의 드라마 ‘클리너’가 받았다. 과거를 없애고 싶은 사람들의 흔적을 완벽히 지워주는 이야기로 인간의 욕망과 갈등을 입체적으로 그리며 속도감 있는 전개로 높은 완성도를 인정받았다. 최우수상을 수상한 김혜인 작가의 미스터리 드라마 ‘코드클리어’는 어느 날 갑자기 아이들이 사라진 세상에서 아들의 단서를 쫓는 엄마의 여정을 그렸다. 사회적 공포와 모성의 절박함을 교차한 독창적인 세계관이 돋보인다.

우수상 ‘365 나이트클리닉’은 감정을 느끼지 못하는 의사와 사회 초년생 간호조무사가 서로 결핍을 보완하고 위로하며 성장하는 힐링 메디컬 드라마다. 우수상을 받은 ‘모녀형사’는 25년 경력의 전직 형사 엄마와 신참 MZ 경찰 딸이 경찰 대상 연쇄 살인 사건을 추적하는 이야기로, 세대 간 가치관 충돌을 유쾌하게 풀어냈다.

오광희 CJ ENM 스튜디오스 콘텐츠대표는 “전 세계적으로 어려운 미디어 환경을 돌파할 수 있는 해답은 결국 강력한 콘텐츠, 그리고 대중과 소통할 수 있는 신진 창작자에게 있다”고 말했다. 황득수 경영대표는 “CJ ENM 스튜디오스는 크리에이터들과 동반 성장하며 K-콘텐츠의 지속 가능한 창작 생태계를 구축하는 데 앞장서겠다”고 강조했다.